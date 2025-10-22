秋に行きたい「秋田県の絶景ドライブスポット」ランキング！ 2位「十和田湖西湖岸周遊ルート」を2票差で抑えた1位は？
山肌を縁取る紅葉や夕暮れ時に輝く湖面など、スケールの大きな自然を体感できる秋田の秋。ドライブで各地を巡る醍醐味（だいごみ）がひときわ深まります。
All About ニュース編集部は10月6日、全国20〜60代の男女250人を対象に「秋に行きたい絶景ドライブスポット（北海道・東北地方）」に関するアンケート調査を実施しました。今回はその中から「秋に行きたい秋田県の絶景ドライブスポット」ランキングを紹介します！
【9位までの全ランキング結果】
十和田湖のシンボルである乙女の像や湖周辺の自然林では、四季折々の美しさが観光客を魅了。遊覧船での周遊や、氷柱・氷瀑の観賞もおすすめです。
回答者からは「十和田湖有名なので、一度は行ってみたいです」（40代女性／大阪府）、「湖畔ドライブしたり、ランチをしたいです」（50代女性／和歌山県）、「雄大な湖の景色を見られそうだから」（30代女性／静岡県）といったコメントが寄せられています。
縁結びで有名な「御座石神社」や「田沢湖ハーブガーデン ハートハーブ」といったドライブスポットも点在。名物のみそたんぽが食べられる「たつこ茶屋」や、はちみつソフトが人気の「山のはちみつ屋」など、湖畔での食べ歩きもおすすめです。
回答コメントでは「すごく景色が綺麗だからです」（50代女性／兵庫県）、「田沢湖の自然を満喫できそうと思ったからです」（20代男性／東京都）、「瑠璃色の湖と紅葉のコラボレーションが観たい」（40代女性／神奈川県）などの声が集まりました。
※回答コメントは原文ママです
この記事の執筆者：
くま なかこ
編プロ出身のフリーランスエディター。編集・執筆・校閲・SNS運用担当として月間120本以上のコンテンツ制作に携わっています。得意なジャンルはライフスタイル・金融・育児・エンタメ関連。
(文:くま なかこ)
