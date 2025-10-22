阪神・近本、中日・柳、巨人・吉川…2025年度のフリーエージェント有資格選手名簿を公示
日本野球機構は22日、2025年度のフリーエージェント（FA）有資格選手名簿の公示を発表した。
今季、新たに国内FA資格を取得したのは18名、海外FA資格を取得したのは12名。すでに国内FA資格を有する20名、海外FA資格を有する54名と合わせて、計104名がFA有資格選手となった。
▼ 国内FA権今季取得者［18名］
中川皓太（巨人）
吉川尚輝（巨人）
岡本和真（巨人）
高梨裕稔（ヤクルト）
森原康平（DeNA）
神里和毅（DeNA）
柳 裕也（中日）
植田 海（阪神）
近本光司（阪神）
玉井大翔（日本ハム）
松本 剛（日本ハム）
辰己涼介（楽天）
高橋光成（西武）
藤岡裕大（ロッテ）
ソト（ロッテ）
山岡泰輔（オリックス）
上沢直之（ソフトバンク）
モイネロ（ソフトバンク）
▼ 海外FA権今季取得者［12名］
小川泰弘（ヤクルト）
筒香嘉智（DeNA）
柴田竜拓（DeNA）
戸柱恭孝（DeNA）
松葉貴大（中日）
岩貞祐太（阪神）
上本崇司（広島）
加藤貴之（日本ハム）
源田壮亮（西武）
大城滉二（オリックス）
岩嵜翔（オリックス）
牧原大成（ソフトバンク）