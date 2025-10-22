ミッキーたちがドラキュラやミイラ姿に変身！ ハロウィン仕様のランダムフィギュア新登場
ディズニーと『ナイトメアー・ビフォア・クリスマス』のハロウィン仕様のトレーディングフィギュア「コスビ」が新登場。「【コスビ】 『ディズニー』 シリーズ1 ハロウィン」は現在発売中で、「【コスビ】 『ナイトメアー・ビフォア・クリスマス』 シリーズ3」は、10月25日（土）から、イオンシネマ限定商品として販売される。
【写真】ドナルドはドラキュラ、ティガーはガイコツに！ フィギュアのラインナップ一覧
■ワクワクのブラインドボックス仕様
ホットトイズ フラッグシップ・ストア「トイサピエンス」で販売中の「【コスビ】『ディズニー』シリーズ1 ハロウィン」は、ハロウィン仕様のディズニーの人気キャラクターを、全高約7cm〜10cmのミニフィギュアとして立体化したブラインドボックス商品。
ラインナップは、ミッキーマウス、ミニーマウス、ドナルドダック、プルート、ティガー＆ピグレット、スティッチ、チップ、デールの8種。ドラキュラやミイラなどの仮装をした姿となっている。
また、レアな確率で出てくるシークレットとして、蓄光エフェクト付きのドナルドダックも用意されている。
一方「【コスビ】『ナイトメアー・ビフォア・クリスマス』 シリーズ3」は、『ナイトメアー・ビフォア・クリスマス』に登場するジャックとゼロを、ハロウィンをモチーフにした姿で、全高約8cm〜12cmのミニフィギュアとして立体化したブラインドボックス商品。
ラインナップは、ジャック（キャンドル）、ジャック（びっくり箱）、ジャック（ゴースト）、ジャック（死神）、ジャック（棺桶）、ゼロの6種。
レアな確率で出てくるシークレットには、ジャック（キャンドル）の色違いバージョンが用意されている。
どちらの商品も、トレーディングカードが付属する。
