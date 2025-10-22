「【コスビ】 『ディズニー』 シリーズ1　ハロウィン」（1個 2200円）　※価格は税込み

　ディズニーと『ナイトメアー・ビフォア・クリスマス』のハロウィン仕様のトレーディングフィギュア「コスビ」が新登場。「【コスビ】 『ディズニー』 シリーズ1　ハロウィン」は現在発売中で、「【コスビ】 『ナイトメアー・ビフォア・クリスマス』 シリーズ3」は、10月25日（土）から、イオンシネマ限定商品として販売される。

【写真】ドナルドはドラキュラ、ティガーはガイコツに！　フィギュアのラインナップ一覧

■ワクワクのブラインドボックス仕様

　ホットトイズ フラッグシップ・ストア「トイサピエンス」で販売中の「【コスビ】『ディズニー』シリーズ1 ハロウィン」は、ハロウィン仕様のディズニーの人気キャラクターを、全高約7cm〜10cmのミニフィギュアとして立体化したブラインドボックス商品。

　ラインナップは、ミッキーマウス、ミニーマウス、ドナルドダック、プルート、ティガー＆ピグレット、スティッチ、チップ、デールの8種。ドラキュラやミイラなどの仮装をした姿となっている。

　また、レアな確率で出てくるシークレットとして、蓄光エフェクト付きのドナルドダックも用意されている。

　一方「【コスビ】『ナイトメアー・ビフォア・クリスマス』 シリーズ3」は、『ナイトメアー・ビフォア・クリスマス』に登場するジャックとゼロを、ハロウィンをモチーフにした姿で、全高約8cm〜12cmのミニフィギュアとして立体化したブラインドボックス商品。

　ラインナップは、ジャック（キャンドル）、ジャック（びっくり箱）、ジャック（ゴースト）、ジャック（死神）、ジャック（棺桶）、ゼロの6種。

　レアな確率で出てくるシークレットには、ジャック（キャンドル）の色違いバージョンが用意されている。

　どちらの商品も、トレーディングカードが付属する。