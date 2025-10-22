『tiny desk concerts JAPAN』史上最多の出演者による特別ステージ「STUTS with friends」放送決定
NHKの音楽番組『tiny desk concerts JAPAN』にて、特別ステージ「STUTS with friends」が放送される。NHKワールドJAPANでは26日と27日、NHK総合テレビでは27日に放送予定。このステージは番組史上最大規模となり、総勢20名のアーティストが出演する。
【写真】放送に期待大！『tiny desk concerts JAPAN』STUTS with friendsのパフォーマンスの模様
MPCプレイヤーとして国内最大規模の国際音楽賞『MUSIC AWARDS JAPAN』のオープニングアクトを飾り、「99 Steps feat. Kohjiya, Hana Hope」がCMソングとして話題を集めるなど、日本のHIPHOPシーンを牽引するSTUTS。今回のステージでは、ジャズ、クラシック、ポップスを自在に横断するバンドメンバーやストリングス、そしてSTUTSが信頼を寄せるシンガーやラッパーが集結し、STUTSのビートに呼応しながら歌とラップで共演する。
出演者には、Yo-Sea、NENE、Kohjiya、Daichi Yamamoto、Campanella、Ryugo Ishida、SANTAWORLDVIEW、仙人掌、鎮座DOPENESSらを迎え、披露される8曲はすべて特別アレンジ。MPCのタッチ音や弦楽器の繊細な響き、ボーカルの質感までをありのままに捉えた、『tiny desk』ならではの臨場感が堪能できる内容となっている。
『tiny desk concerts JAPAN』は、世界的な音楽プラットフォームとして知られるアメリカ発『tiny desk concerts』の日本版。藤井 風、小沢健二、ASKA、ちゃんみななどさまざまなアーティストが出演している。
■放送予定
【NHKワールドJAPAN】
10月26日（日）午前11：10〜11：39／午後7：10〜7：39
10月27日（月）午前0：10〜0：39／午前6：10〜6：39
【NHK総合テレビ】
10月27日（月）午前0：55〜1：24（※10月26日深夜）
【出演者】
MPC/Syn/Vo：STUTS
Cb：岩見継吾／Pf：高橋佑成／Gt：仰木亮彦／Dr：吉良創太
Sax/Fl：武嶋聡／Vl：須原杏、町田匡／Vc：林田順平
Vo/Cho：Maya Hatch、butaji
【ゲスト】
Yo-Sea、NENE、Kohjiya、Daichi Yamamoto、Campanella、Ryugo Ishida、SANTAWORLDVIEW、仙人掌、鎮座DOPENESS
