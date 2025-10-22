MLB パドレス・ダルビッシュ有、妻とデート楽しむオフショットに反響「めちゃ…絵になルぅ〜」「相変わらず幸せそう」
元レスリング世界女王のダルビッシュ聖子（45）が22日、自身のインスタグラムを更新。夫で米・大リーグ（MLB）パドレスのダルビッシュ有投手（39）との夫婦時間をとらえた“デートショット”を披露した。
【写真】「めちゃ…絵になルぅ〜」「相変わらず幸せそう」妻・聖子が公開した有とのデート風景
聖子は「途中でLive終わってすみません 代わりに、今日デートしたお相手の写真を」「パパさんが子供達を学校と幼稚園に送り届けてくれて、そのあと2人で都会に行ってきました」とつづり、1枚の写真をアップ。
テラス席でお茶を楽しむ様子がとらえられており、有はTシャツにキャップ、サングラスをかけたラフなスタイル。写真は、向かいの席に座る有を聖子が撮影したものと思われる。
コメント欄には「相変わらず幸せそうで、ご馳走様なお写真です」「お二人だけのまったりとした幸せな時間 いいですね〜」「めちゃ…絵になルぅ〜」「素敵なデートいいね」「ほっこりします」など、さまざまな声が寄せられている。
