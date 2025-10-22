松山ケンイチ、息子から「噛んだ、もう一回」痛烈指摘 親子で“マリカ”実況「息子ちゃんのバイバイが可愛い」
俳優の松山ケンイチ（40）が21日、自身のYouTubeチャンネルを更新。息子とSwitch2でマリオカートを楽しむ親子時間第2弾を公開した。
【動画】「噛んだ、もう一回」息子から痛烈指摘される松山ケンイチ
松山は「【マリオカート】ガチ対決！40歳前厄男の本気」と題した動画で、息子「松山Jr.」とともに、マリオカート制覇に向けゲームを楽しむ姿を披露（声だけの出演）。
親子で仲良くゲームのキャラクターを選び「さて、ついに 150行きましたね。行ってみまそっか」とゲームスタート前から噛む松山に、息子から「噛んだ、もう一回」と痛烈な指摘をされ、ほほ笑ましい親子の姿を見せている。
ゲーム途中では、親子で無言になり真剣に取り組む姿を見せ、そんな姿に「40歳（前厄）」と大きくテロップがつけられコミカルな姿をのぞかせた。
最後に、マリオカートを制覇した松山は、今後もSwitch2の実況動画を公開する意思を伝え「それではまた」と締めのあいさつをすると、後ろから息子も「バイバーイ」と愛らしい挨拶をしていた。
親子の仲むつまじい姿に「今回も仲良し父子にほっこり 最後のJr.の『バイバイ』にキュン」「二人が穏やかにはしゃいでる、いい時間」「最初の息子さんの『噛んだ、もう一回』最高すぎます」「息子ちゃんのバイバイが可愛い」などのコメントが寄せられている。
松山は2009年の映画『カムイ外伝』で共演した小雪と、11年4月に結婚。12年1月5日に第1子、13年1月10日に第2子、15年7月8日に第3子が誕生した。
