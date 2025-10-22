11月1日に開始する「ダウンタウン」の松本人志（62）と浜田雅功（62）による独自のインターネット配信サービス「DOWNTOWN＋（ダウンタウンプラス）」の公式インスタグラムが22日に更新された。

「『実のない話トーナメント』の写真公開！笑い禁止の1対1のトークバトル。この椅子に座るゲストは誰でしょうか…？お楽しみに！」とつづられた投稿。収録セットの写真を2枚、「収録20分経過しました」と書かれたカンペの写真も公開された。

収録セットは、豪華な舞台と向かい合う形で背もたれ付きの椅子が数脚。椅子の前にはそれぞれカメラが設置されている。背もたれ付きの椅子の背後には無数の丸椅子も並べられてる。

「実のない話〜」は全く面白くない会話をし続けた者が優勝となる、新たな話芸を競うトーナメント。5分間1対1で実のない話をしあい、より面白くない話をしていた芸人の勝利となる。

この様子に「なになに！セットも豪華でワクワク」「この形式でどんな笑いなのか、異次元すぎて楽しみ」「大喜利レースの新たなシステムが生まれる予感！」「まだ見てないのにニヤニヤしちゃう」などの声が寄せられた。