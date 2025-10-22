お笑いコンビ「ハリセンボン」の近藤春菜（42）が22日、水曜レギュラーを務めるフジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・50）に生出演。フランス旅行の際に世話になったという人気女優との交流について語った。

この日のゲストはタレント、歌手の北山宏光と俳優の渡辺大。渡辺の妹である女優の杏と関わりがあると振られた近藤は「そうなんですよ。パリに行った時にお世話になりまして」と打ち明けた。

「杏さんの家で夕飯いただいたりして。お子さんとも遊ばせてもらったりして」と回顧すると、「のちのち聞いたんですけど、お子さんが杏さんに“あの人はムッシュなの？マダムなの？”って」とぶっちゃけ。渡辺は苦笑いしながら顔を覆った。

近藤は「直接聞くのは悪いって思ったみたいで」「その場で聞いてくれたらね“ムッシュじゃねえよ”って言えたんですけれども。“マダムだよ”って…」と振り返った。

それでも「凄い良くしていただきました」と感謝。渡辺は「じゃあムッシュ・マイケル・ムーアって言っときます」と冗談めかしてボケ、近藤は「マイケル・ムーアじゃねえよ！」と応じて笑わせた。