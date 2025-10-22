秋の味覚・庄内柿の収穫がいま、盛んに行われています。鶴岡市では22日、出荷の安全を祈願する出発式が行われました。ことしは平年に比べ甘みが増した出来になっているということです。



秋の味覚・庄内柿は種がなく、たっぷりの果汁と濃厚な甘みが特徴です。

鶴岡市羽黒地域の岡部順さんの畑ではいま、主力品種「平核無」の収穫が盛んに行われています。ことしは先週から冷え込みが強まったことで柿の色付きが1週間ほど早まり、収穫も早まったということです。





JA庄内柿振興協議会 岡部 順会長「6月以降の気温が高かったということで平年作よりも大きく成長し、日照があって糖度は平年よりも甘く仕上がっていると思う」岡部さんは近年続く高温への対策としてことしは、カキを出荷してから消費者に届くまでの時間を逆算して完全に色づく前に収穫するように心掛けているといいます。岡部さん「これだけ気候が暑くなって温暖化になったということで少しでもおいしい庄内柿を多くの方に届けられる期間を作らなければいけないということで多少、若い柿でも収穫がちょうどいい時代になったと改めて気付かされた」ことしはまた、例年になく春先から気温が上がり、果樹に被害を及ぼす果樹カメムシが発生し悩まされたといいます。岡部さん「いままでいなかった果樹カメムシなどの影響が少し出ている。今後、対策をとりながら品質のいい柿を組合員と一緒になってつくっていければと思っている」鶴岡市羽黒地域ではいま早生品種の収穫がピークを迎え10月9日から集荷が行われています。出発式では、シーズン中の出荷先のおよそ6割を占める北海道に向けて5000ケース40トンが出荷されました。主力品種の「平核無」の収穫もまもなくピークを迎えます。JA庄内たがわは庄内柿のことしの収量は平年並みの2070トンになると見込んでいます。