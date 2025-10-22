沖縄の夏を一杯に！ゴーヤと泡盛で作る琉球カクテルとは？【THE カクテルバイブル500】

ビール＆日本酒など【ゴーヤ琉球カクテル（Goya Ryukyu Cocktail）】

うちなーんちゅ御用達のカクテル

地元、沖縄の人々に愛されている定番のフローズンカクテル。沖縄が世界に誇る銘酒、泡盛と、県の特産品ゴーヤを使用して、沖縄の魅力をグラスに詰め込んだ一杯。暑い日に飲むとより爽快感が味わえる。

レシピ

泡盛：30ml

ホワイトキュラソー：20ml

レモンジュース：10ml

シュガーシロップ：10～15ml

ゴーヤ（スライスしたもの）：4～5枚

すべての材料と氷をブレンダーに入れ、ブレンド。グラスに注ぎ、スライスしたゴーヤとストローを添えて完成。

ひとことメモ

ゴーヤの内側の白いワタを丁寧に取り除いてからブレンダーにかけると、苦味のない爽やかな甘みが楽しめる。

ビール＆日本酒など【さくら美人（Sakurabijin）】

日本酒を用いたほんのり桜色のカクテル

ほんのりと桜色に頬を染めた女性の表情をイメージ。日本酒をベースに、やさしい甘みのサクラリキュールと組み合わせることで和テイストの品のある一杯に仕上がっている。日本酒はすっきりとした淡麗タイプがおすすめ。

レシピ

日本酒：40ml

サクラリキュール：20ml

すべての材料と氷をミキシンググラスに入れ、ステア。グラスに注ぎ、チェリーを入れて完成。

ひとことメモ

使用する日本酒には茨城県の「白菊」がおすすめ。コクのある爽やかな飲み口と、可憐な名がベストマッチ。

ビール＆日本酒など（Beer & Japanese sake）

ここでは、日本人に長く親しまれているビールや日本酒、「日本のスピリッツ」と呼ばれる焼酎などがベースのカクテルをご紹介。カクテルに使う際には、日本酒なら辛口でさっぱりとした本醸造、焼酎であればまずは甲類から始めてみるのがおすすめ。泡盛は、タイ米を原料に黒麹で仕込む沖縄の焼酎。

