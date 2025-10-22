漫画・アニメーションの巨匠、松本零士が逝去して2年半余り（享年85）。本年は、大規模な松本零士展が開催されるなど、話題は尽きないが、いまになって、正味「370頁」にもおよぶ、分厚い「初単行本化」作品が刊行された。

これほどの有名漫画家に、小品ならまだしも、このような大作で単行本化されていない作品があったことに、驚いている若いファンも多い。その作品とは、『ニーベルングの指環』全4部作の、最終第4巻『神々の黄昏』。先月末、『ニーベルングの指輪 完全版4』として小学館クリエイティブから刊行されたばかりである。

実は『ニーベルングの指輪』全4部作は、1990年10月から第1部「ラインの黄金」の連載がはじまり、第3部までが新潮社で単行本化されてきたが、2000年12月、最終第4部「神々の黄昏」の途中で連載が中断。第4巻のみが単行本化されないまま、“まぼろしの作品”となっていたもの。それが、未完とはいえ、実に、連載開始から35年たって、ついに全巻がそろったというわけだ。

連載期間だけでも10年間、この作品を担当してきた新潮社の元担当編集者・森重良太氏に、その間の思い出などを綴っていただいた。

〈松本零士版・紅白歌合戦〉を

新潮社でマンガ出版の研究がはじまり、わたしが担当になったのは、1980年代後半でした。さっそく、大ファンだった松本零士先生のお知恵をお借りしようと、練馬・大泉の零時社にうかがいました。

松本先生がクラシック音楽ファン、特にワーグナーがお好きであることは知っていたので、

「ワーグナーの楽劇『ニーベルングの指環』全編をマンガ化できませんか」

と持ちかけました。全4部作で、「ラインの黄金」「ワルキューレ」「ジークフリート」「神々の黄昏」の超大作です。すると、先生は大乗り気で、すぐに話は盛り上がりました。神話世界を、宇宙に舞台を移し、松本キャラが総出演する〈松本零士版・紅白歌合戦〉にしてくださいとお願いしました。

ところが、当時の新潮社には、マンガを連載できる媒体がありませんでした。当初は、描き下ろしで刊行するとの案もあったのですが、さすがに実現しないまま、時間が過ぎました。

あるとき、知己の紹介で、雑誌「中古車ファン」（モーター情報社）で連載できることになりました。ただし、同社も人手不足につき、原稿は新潮社のほうで受け取り、印刷所に入稿できる状態にして持ってきてほしいとのことでした。

こうして1990年10月から、同誌で、第1部「ラインの黄金」の連載がはじまりました。

幸い、連載は好評でしたが、とにかく松本先生は多忙で、毎回、出来上がりが遅く、実にたいへんでした。当時はまだデジタル技術はなく、むかしながらのアナログ作業です。原画現物をいただき、ネーム部分には、写植をペーパー・セメントを使って、手作業で貼り込まなければなりません。

出来上がりはいつも明け方です。早朝からタクシーを飛ばして、玄関先で原稿をいただき、そのまま車中で「写植貼り」をして、「中古車ファン」編集部に持ち込むことも、しばしばでした。あるときなど、車内にペーパー・セメントの匂いが充満し、運転手さんに「変なクスリやってるんじゃないでしょうね」と、にらまれたこともありました。

松本先生のナマ原稿は、とにかく「重い」のです。それまで、何人かの漫画家のナマ原稿を拝見してきましたが、ほとんどの方は、薄手で軽い模造紙タイプです。しかし松本先生の原稿用紙は、異様なまでに分厚いのです。

「宇宙のシーンが多いので、墨をたっぷり使います。薄手だと、墨のベタ塗りで、用紙がそり返ってしまう。色原稿にもそのまま使えるように、厚い紙を使っています」

と聞いたことがあります。長年、松本先生のもとでアシスタントをつとめてきた板橋克己さんも、

「用紙が厚手なので、ペン先が紙に引っかかってしまい、慣れるまで時間がかかりました」

といっていました。

ただでさえ厚手で重い用紙が、大量の墨汁を吸い込んでいますから、さらに重くなります。しかし、とてもよい墨の香りが漂うのです。仕上がりはいつも遅れ気味でしたが、重量級の原稿をいただいて墨の香りを嗅ぐと、苦労も忘れてホッとしたものでした。

「パソコンで読むマンガ」とは

こうしてスタートし、1992年には第1巻の単行本も刊行できました。そして、第2部「ワルキューレ」を始めようというとき、「中古車ファン」が休刊になってしまいました。

またも連載媒体を探さなければ……と思いながら数年たったころ、「インターネット」が登場しました。新潮社でも、ウェブサイト「Web新潮」をスタートさせることになり、1997年4月から、同サイトで連載再開できることになりました。

この第2部「ワルキューレ」は、爆発的アクセスを記録しました。1997年のインターネット人口普及率は、わずか9.2%です。そのころに、1日最大40万アクセスを記録していたのです。

松本先生は、この日本でほぼ最初の「パソコンで読むマンガ」を、とても面白がって、いろいろ工夫してくださいました（いうまでもなく、まだスマホはありません）。

たとえば、縦長の1頁分の原画を、上から下へスクロールすることで、アニメーションを見ているような構図を考え出されました。宇宙船が、はるか彼方からこちらへ迫ってくるシーンなど、迫力満点でした。

いまでも忘れられないのは、女戦士ブリュンヒルデの全身が描かれたシーンです。最初は、カッコいい上半分が画面上にあらわれます。さらに画面を下へスクロールさせると、美しい下半身が……。松本先生ならではの、サービス精神満点の“演出”でした。

その後、「ニーベルングの指環」、通称〈松本リング〉は、順調に進み、第3巻「ジークフリート」まで刊行しました。そして後輩スタッフの助けも借りながら、ついに最終第4部「神々の黄昏」に突入します。しかしそのころから、どうにも先生の仕事が立て込んで、2000年12月、第36回で、一時休載となりました。そろそろ、神々との最終決戦だったのですが……。

もちろん、その後、何度も再開のお願いをしました。そのたびに「必ず完結させますから」といわれていましたが、宝塚造形芸術大学（現・宝塚大学）教授などのお仕事も加わり、なかなか再開できませんでした。

結局、第4部は未完につき、新潮社では単行本化できませんでした。しかし、今年、大規模な松本零士展が開催されるにあたり、零時社社長で、松本先生のご長女・松本摩紀子さんと小学館クリエイティブから、未完部分も含めた全4巻の完全版を刊行したいとの相談を受けました。現在、松本作品の多くは、同社から「完全版」となって、続々、刊行されています。このまま中途半端なままでいるよりは、それら一連のシリーズと一緒に刊行されたほうが、よいに決まっています。

幸い、第4巻の原画は、全部、新潮社の倉庫に残っていました。1回が約10枚の連載でしたから、未完とはいえ「36回」ということは、約360頁で、十分な長さがあります。意外だったのは、“休載お詫びイラスト”も、ほとんど残っていたことです。連載中、しばしば、掲載（更新）が間に合わず、休載したことがあります。そのたびに松本先生は、とても楽しい“お詫びイラスト”を届けて下さっていました。今回は、それらも収録されました（こんな漫画本は、珍しいと思います）。

“故郷”に帰ってきた「松本零士展」

この夏、東京・六本木の東京シティビューで開催され、大盛況だった「松本零士展 創作の旅路」が、現在、福岡・JR小倉駅前にある「北九州市漫画ミュージアム」に巡回しています（2026年1月12日まで）。

といっても、この展覧会は、同ミュージアムの学芸員・表智之さんが監修したので、巡回というよりは、“故郷”にもどってきたようなものです。というのも、松本先生は、北九州市（小倉）出身で、同ミュージアムの名誉館長をつとめていたのです。よって、いまでも常設展示のかなりの部分を松本零士関連が占めており、その意味でも、こここそが、理想の開催地ともいえるのです。

当然ながら、東京会場よりは小ぶりのスペースですが、その分、約300点もの原画を、間近で見ることができて、ファンには、たまらない展示となっています。東京では早々と完売になったグッズも、そろって販売されています（常設会場では、東京では入手できない、同ミュージアムのみのオリジナル・グッズも販売されています）。

地元の方はご存じでしょうが、小倉駅周辺は、“松本零士だらけ”です。新幹線の発車メロディは「銀河鉄道999」主題歌です。モノレールにも「銀河鉄道999」号があり、構内のベンチには999の車掌さんが。駅前にはハーロックやメーテル、鉄郎の銅像。マンホールの蓋までもが、メーテルなのです。もちろん、北九州空港も、メーテルだらけです。

そのような町で「松本零士展」が開催されている時期に、連載開始以来、35年ぶりに、未完の超大作「ニーベルングの指環」が復活したというのも、なにかの縁のような気がします。

〈松本リング〉は、魔力をそなえた指環をめぐって、全宇宙の支配をねらう神々一族と、自由を愛するハーロックやトチローたち（一種の“革命軍”）が争奪戦を繰り広げる、壮大なスケールの物語です。もちろん、ワーグナーのオリジナル楽劇どおり、指環が葬られ、宇宙に平穏が訪れるというラストになる予定でした。

しかし、クライマックス、神々との最終決戦の直前で、連載は中断してしまいました。中断となった最終話では、主神ヴォータンの娘たちである〈ワルキューレの乙女〉が、こう叫んで、神々の住む惑星要塞ワルハラを裏切ります。

「ヴォータンは宇宙の創造者ではない 小さなワルハラなど取るに足りない世界だ!! 私たちは信じるがままに全宇宙を駆ける!!」

そして、最終コマの字幕ナレーションは、こう結ばれています。

「ワルハラなど小さな空域にしか過ぎぬ。ヴォータンなどゴミに等しい。もうすぐすべてが解る。」

「もうすぐすべてが解る」――これが、松本零士の“最後の作品”の、そして「最後のことば」でもあったのです。

森重良太（もりしげ・りょうた）

1958年生まれ。週刊新潮記者を皮切りに、新潮社で42年間、編集者をつとめ、現在はフリー。音楽ライター・富樫鉄火としても活躍中。

