10月23日にプロ野球ドラフト会議が開催される。今年は創価大の内野手・立石正広は、複数球団の競合必至といわれる。昨年も明大の内野手・宗山塁に5球団が競合し、楽天が当たりくじを引いた。一方で、毎年のように抽選を外しているくじ運の悪い球団も存在する。【久保田龍雄/ライター】

できればタイガースでやりたかった

1980年代半ばから90年代にかけて、ドラフト1位の競合くじをことごとく外したのは、阪神だ。

まず1985年、巨人が直前で指名を見送ったPL学園の主砲・清原和博を競合覚悟で1位指名したが、南海、日本ハム、中日、近鉄、西武と計6球団による抽選の末、西武が交渉権を手にした。

ドラフト当日、巨人が自分を指名してくれると信じて疑わなかった清原は、意中の巨人がチームメイトの桑田真澄を単独1位指名したことを知ると、テレビに向かって、涙声で「阪神、引いてくれ。阪神や、阪神、引いてくれ」と叫んだそうだが、願いは叶わなかった。

もし、清原が阪神に入団していたら、一塁は全盛期のバースがいたため、1年目から活躍できたかどうかは疑問だが、掛布雅之引退後に岡田彰布とともに虎の中軸を担っていたかもしれない。

その後、阪神は86年に5球団競合の近藤真一（享栄）、87年に3球団競合の川島堅（東亜学園）を相次いで外し、89年、90年にはともに史上最多8球団が競合した野茂英雄（新日鉄堺）、小池秀郎の獲得を目指したが、8分の1という高倍率もあり、どちらも引き当てることはできなかった。

そして、92年は阪神入りを熱望していた松井秀喜（星稜）の4球団競合の抽選にも外れ、「できればタイガースでやりたかった。気持ちの整理がまだつかない」と松井を意気消沈させている。

もし野茂と松井が阪神に入団していれば、90年代以降の“暗黒時代”も違ったものになっていただろう。

失われた1年

近年、くじ運が悪い球団といえば、巨人の名前が挙がる。

2011年は、早くから原辰徳監督の甥・菅野智之（東海大）の1位指名を公言し、前年、巨人を逆指名した澤村拓一（中大）と同様に“一本釣り”に成功するかと思われた。

ところが、ドラフト当日に日本ハムが突然参入したため、2球団による抽選となり、巨人は2分の1のくじを外してしまう。肉親の情を考慮して清武英利球団代表が代わりにくじを引いたが、「監督と伯父という立場の両方から、非常に残念」（原監督）という結果になった。

あくまで巨人入りを熱望する菅野は、一浪の末、翌12年に単独1位指名で初志を貫徹したものの、“失われた1年”を考えると、その代償も決して小さくなかった。

巨人はその後も、13年にロッテと競合した石川歩（東京ガス）、16年に5球団競合の田中正義（創価大）の抽選に敗れ、17年には7球団競合の清宮幸太郎（早稲田実）、ヤクルト、楽天と競合した外れ1位・村上宗隆（九州学院）を相次いで外してしまう。

さらに18年に根尾昂（大阪桐蔭）、19年に奥川恭伸（星稜）、20年に佐藤輝明（近大）、21年に隅田知一郎（西日本工大）、昨年も金丸夢斗（関大）といずれもくじ運に恵まれず、「交渉権確定」を引き当てたのは、22年の浅野翔吾（高松商）と23年の西舘勇陽（中大）の2例だけという寂しい結果に。

これも「たられば」の話になるが、もし村上と佐藤を引き当てていれば、今季は阪神の独走を許すこともなかったかもしれない。

ドラフト史上初のくじ引き3連敗

2005年以降、長期にわたってくじ運の悪さに泣かされ続けているのは、オリックスだ。

05年の高校生ドラフトで巨人と競合した1巡目指名の辻内崇伸（大阪桐蔭）の抽選に外れたにもかかわらず、当たったと勘違いした中村勝広GMが歓喜の表情で右手を上げたのが、ケチのつき始めだった。

「中村GMがガッツポーズしているんだから外れたんだなと。でも、おかしいな。オレのに『交渉権確定』って書いてあるけど……」と巨人・堀内恒夫監督がアピールして、“とりかえばや物語”が判明したが、ここから負の連鎖がスタートする。

翌06年は高校生ドラフトで田中将大（駒大苫小牧）を外し、07年は高校生ドラフトで中田翔（大阪桐蔭）、大学・社会人ドラフトで大場翔太（東洋大）と連敗。

10年には6球団競合の大石達也（早大）の抽選に敗れたばかりでなく、ロッテと競合の外れ1位・伊志嶺翔大（東海大）、ヤクルトと競合の外れ外れ1位・山田哲人（履正社）と、ドラフト史上初のくじ引き3連敗を記録してしまう。

阪神監督時代から通算して1位指名の抽選で4連敗、外れ1位抽選も含めて通算1勝6敗（07年の高校生ドラフト外れ1位・高浜卓也に抽選勝ち）という惨憺たる成績の岡田彰布監督は「ここまで何回も重複するとは思ってなかった。情報不足だった。（他球団は）外れ（1位）で分散したのに、あの重なりはどうなんやろ。全然安心してたのにな」とボヤキが止まらなかった。

結果論だが、もし外れ1位で山田を単独指名していれば、後のトリプルスリー男はオリックスのユニホームを着ていたかもしれない。

その後も、2011年に高橋周平（東海大甲府）、12年に藤浪晋太郎（大阪桐蔭）、18年に小園海斗（報徳学園）、19年に石川昂弥（東邦）、20年に佐藤輝明（近大）、そして昨年は西川史礁（青学大）と、「逃した魚は大きかった」の繰り返しに泣いている。

