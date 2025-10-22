£±£´Æü¡¢´Å½Í¾Êð¯Æî»ÔÎé¸©±Ê¶½ÄÃ¤Î¥ê¥ó¥´Èª¤Ç¼ý³Ï¤ËÎå¤à²Ì¼ùÇÀ²È¡£¡Êð¯Æî¡á¿·²Ú¼Òµ­¼Ô¡¿ÄÄÉÌ¡Ë

¡¡¡Ú¿·²Ú¼Òð¯Æî10·î22Æü¡ÛÃæ¹ñ´Å½Í¾Êð¯Æî¡Ê¤í¤¦¤Ê¤ó¡Ë»ÔÎé¸©¤Ï¡¢¹âÉÊ¼Á¤Ê²ÌÊª¤Î»ºÃÏ¤È¤·¤ÆÁ´¹ñÅª¤ËÃÎ¤é¤ì¡¢ÆÃ¤Ë¥ê¥ó¥´ºÏÇÝ¤Ë½ÅÅÀÅª¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤­¤¿¡£¸½ºß¡¢¥ê¥ó¥´ºÏÇÝÌÌÀÑ¤Ï4Ëü¥Ø¥¯¥¿¡¼¥ë¤òÄ¶¤¨¡¢ÃÏ¸µ¤ÎÃæ¿´Åª»º¶È¤È¤·¤Æ20Ëü¿Í°Ê¾å¤Î½»Ì±¤ÎÀ¸³è¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£

¡¡¶áÇ¯¤Ï¡¢²Ì¼ù±à¤ÎÉ¸½à²½¤äÍ­ÎÏ²Ã¹©´ë¶È¤Î°éÀ®¡¢ÅÅ»Ò¾¦¼è°ú¡ÊEC¡Ë¤ä¥é¥¤¥Ö¥³¥Þ¡¼¥¹¤ÎÈ¯Å¸¤Ê¤É¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¥ê¥ó¥´¤ÎºÏÇÝ¤«¤éÇã¤¤ÉÕ¤±¡¢ÃùÂ¢¡¢²Ã¹©¡¢ÈÎÇä¡¢EC¤Þ¤Ç¤ò°ìÂÎ²½¤·¤¿»º¶ÈÂÎÀ©¤ÎÀ°È÷¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¡£2025Ç¯¡¢¸©Æâ¤Î¥ê¥ó¥´À¸»ºÎÌ¤Ï60Ëü¥È¥ó¤òÆÍÇË¤·¡¢»º¶ÈÁ´ÂÎ¤ÎÁíÀ¸»º³Û¤Ï50²¯¸µ¡Ê1¸µ¡áÌó21±ß¡Ë¤ËÃ£¤¹¤ë¸«ÄÌ¤·¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£

