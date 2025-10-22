この夏、熱戦が繰り広げられた甲子園。豊橋市の高校から74年ぶりに聖地でのプレーを果たし、旋風を起こした豊橋中央。チームの主軸を担ったキャッチャーがあす、運命のドラフトを迎えます。

豊橋中央高校の松井蓮太朗選手。強肩を活かした守備と鋭いスイングが魅力。総合力に優れたプロ注目のキャッチャーです。

（松井蓮太朗選手）

「今までプロを目指してやってきたので（ドラフトに）かかるものだと思って今練習に取り組んでます」

そんな松井選手が、プロになる前に叶えておきたかったことが、甲子園出場です。

豊橋勢として74年ぶりの甲子園

夏の愛知大会では、打撃でも守備でも活躍。小学4年生からバッテリーを組む髙橋大喜地投手の力投を支え、豊橋市の学校としては74年ぶりの甲子園出場へと導きました。



（松井選手）

「小学校からあいつ（髙橋投手）とバッテリーを組んできて、いろんなことを経験して、やっとこの舞台で発揮できたので、2人でここまでやってこられて良かった」



そして、幼馴染バッテリーで挑んだ甲子園という憧れの舞台。

準優勝を果たした、日大三高を相手に最後まで粘りましたが、初戦で姿を消しました。



この試合で2人の高校野球は終わり。9年に渡ったバッテリーも解消しました。

（髙橋投手）

「信じてストレート構えてくれたのに、打たれてごめん」



（松井選手）

「本当に…ここまでエースとして頑張ってくれて、俺と組んでくれてありがとう」

涙の敗退から2か月。

幼馴染みバッテリーはその後…

この間に松井選手はプロ志望届を提出。一方、髙橋投手は大学に進学して野球を続けるといいます。



部活の引退後もそれぞれが次の進路に備えて、グラウンドで顔を合わせる日々。

練習後には慣れ親しんだ、髙橋投手の実家の寿司店で晩ご飯です。

（ディレクター）「髙橋投手は大学、松井選手はプロを目指す。バッテリーが組めなくなるけど…」

（髙橋投手）「こいつ配球がほとんどできなくて、自分が首振って結構やっているんで」

（松井選手）「いつもっす、これ」

（髙橋投手）「キャッチャーやらせてもらえるのかなって心配です」

（松井選手）「このノリいつもやっています」

（髙橋投手）「たぶん、外野とかやらされるんじゃないかな」

面と向かうと本音は中々出てきません。しかし…

夢は同じ「バッテリーの再結成」

（髙橋投手）

「（自分が大学卒業後）、プロに行って侍ジャパンに入った時も、蓮太朗が一番いいキャッチャーだったら、自然と（バッテリーが）組めると思うので、自分が投げる時にキャッチャーになってくれれば」



（松井選手）

「プロの世界で日本代表になれるような選手を目指して頑張ります」

Q.侍ジャパン？

「はい、侍ジャパンです！」

2人が見据える先は同じのようです。バッテリーの再結成を願うのが、松井選手の父・満輝さん。



（松井選手の父･満輝さん）

「蓮太朗がプロに行けたとしたら、大喜地が大学卒業後にプロに行って、同じチームに入って、バッテリーを組んだ時が本当の親としての夢が叶う」

幼馴染バッテリーがプロの舞台で再会を果たせるのか。まずは松井選手がプロの扉を叩きます。

（松井選手）

「もう不安は一切ないです。プロの世界で戦うっていう強い気持ちを持って、今まで練習してきたので、指名された場合は、しっかりその球団で、長く活躍できるように頑張って、自分のプレースタイルを変えずに、プロの世界でも頑張りたいです」

