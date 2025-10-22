幼馴染バッテリーで挑んだ甲子園 豊橋中央のキャッチャー 松井蓮太朗選手 明日運命のドラフト プロの舞台で“再結成”目指す… 愛知【ドラフト2025】
この夏、熱戦が繰り広げられた甲子園。豊橋市の高校から74年ぶりに聖地でのプレーを果たし、旋風を起こした豊橋中央。チームの主軸を担ったキャッチャーがあす、運命のドラフトを迎えます。
豊橋中央高校の松井蓮太朗選手。強肩を活かした守備と鋭いスイングが魅力。総合力に優れたプロ注目のキャッチャーです。
（松井蓮太朗選手）
「今までプロを目指してやってきたので（ドラフトに）かかるものだと思って今練習に取り組んでます」
そんな松井選手が、プロになる前に叶えておきたかったことが、甲子園出場です。
豊橋勢として74年ぶりの甲子園
夏の愛知大会では、打撃でも守備でも活躍。小学4年生からバッテリーを組む髙橋大喜地投手の力投を支え、豊橋市の学校としては74年ぶりの甲子園出場へと導きました。
（松井選手）
「小学校からあいつ（髙橋投手）とバッテリーを組んできて、いろんなことを経験して、やっとこの舞台で発揮できたので、2人でここまでやってこられて良かった」
そして、幼馴染バッテリーで挑んだ甲子園という憧れの舞台。
準優勝を果たした、日大三高を相手に最後まで粘りましたが、初戦で姿を消しました。
この試合で2人の高校野球は終わり。9年に渡ったバッテリーも解消しました。
（髙橋投手）
「信じてストレート構えてくれたのに、打たれてごめん」
（松井選手）
「本当に…ここまでエースとして頑張ってくれて、俺と組んでくれてありがとう」
涙の敗退から2か月。
幼馴染みバッテリーはその後…
この間に松井選手はプロ志望届を提出。一方、髙橋投手は大学に進学して野球を続けるといいます。
部活の引退後もそれぞれが次の進路に備えて、グラウンドで顔を合わせる日々。
練習後には慣れ親しんだ、髙橋投手の実家の寿司店で晩ご飯です。
（ディレクター）「髙橋投手は大学、松井選手はプロを目指す。バッテリーが組めなくなるけど…」
（髙橋投手）「こいつ配球がほとんどできなくて、自分が首振って結構やっているんで」
（松井選手）「いつもっす、これ」
（髙橋投手）「キャッチャーやらせてもらえるのかなって心配です」
（松井選手）「このノリいつもやっています」
（髙橋投手）「たぶん、外野とかやらされるんじゃないかな」
面と向かうと本音は中々出てきません。しかし…
夢は同じ「バッテリーの再結成」
（髙橋投手）
「（自分が大学卒業後）、プロに行って侍ジャパンに入った時も、蓮太朗が一番いいキャッチャーだったら、自然と（バッテリーが）組めると思うので、自分が投げる時にキャッチャーになってくれれば」
（松井選手）
「プロの世界で日本代表になれるような選手を目指して頑張ります」
Q.侍ジャパン？
「はい、侍ジャパンです！」
2人が見据える先は同じのようです。バッテリーの再結成を願うのが、松井選手の父・満輝さん。
（松井選手の父･満輝さん）
「蓮太朗がプロに行けたとしたら、大喜地が大学卒業後にプロに行って、同じチームに入って、バッテリーを組んだ時が本当の親としての夢が叶う」
幼馴染バッテリーがプロの舞台で再会を果たせるのか。まずは松井選手がプロの扉を叩きます。
（松井選手）
「もう不安は一切ないです。プロの世界で戦うっていう強い気持ちを持って、今まで練習してきたので、指名された場合は、しっかりその球団で、長く活躍できるように頑張って、自分のプレースタイルを変えずに、プロの世界でも頑張りたいです」
CBCテレビ「チャント！」2025年10月22日放送より