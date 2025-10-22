【母娘に何が】閑静な住宅街…5歳娘の遺体を自宅冷凍庫に遺棄した疑い37歳母親逮捕 警察は殺人容疑も視野に捜査(静岡･掛川市)
9月中旬、静岡･掛川市の自宅の冷凍庫で当時5歳の娘の遺体を遺棄したとして、37歳の母親が22日、警察に逮捕されました。
事件が起きたのは掛川市内の住宅街でした
（澤井 志帆 キャスター）
「現場は、JR掛川駅から南方向へ車で約30分にあるこちらの民家です。近くに田んぼやビニールハウスもある閑静な住宅街で事件は起きました。逮捕された女は自宅の冷凍庫に5歳の女の子を遺棄したと見られています」
9月16日、母親が警察官に申し出たことで事件が発覚しました。
（母親）
『5歳の子が行方不明になった』
その後、警察官が自宅や周辺を捜索したところ、自宅の冷凍庫の中から、女児が亡くなった状態で見つかったのです。
（近隣住民）
「びっくりですね。信じられないですね。1か月くらい前だと思うけど。車で通った時に。パトカーが止まっててなんだろうと思った」
女児の遺体は死後数日が経ち、司法解剖の結果、窒息死とみられています。そして、1か月以上たった22日、警察は死体遺棄の疑いで37歳の母親を逮捕しました。母と娘の間に何があったのか？警察は逮捕した女の認否を明らかにしておらず、殺人容疑も視野に事件の詳しい経緯を調べています。
（スタジオ）
（徳増 ないる キャスター）
そして、5歳の女の子の遺体が見つかった自宅前には中継が出ています。澤井さん。
（掛川市の現場から中継）
（澤井 志帆 キャスター）
現場は、JR掛川駅から車で30分ほど南に向かったところにあります。私は、午後3時半ごろ、こちらに到着しましたが、人通りや車通りはほとんどありません。近くに田んぼやビニールハウスも広がる閑静な住宅街でこの事件は起きました。
事件は1か月ほど前、こちらの自宅で冷凍庫から5歳の女の子の遺体が見つかったことで発覚しました。
近所の人によりますと、向かって左側が母屋。右側が離れということですが、女の子が遺棄された冷凍庫が、どちらの建物にあったのかどうかは現状わかっていません。
警察によりますと、遺棄されたのは家庭用の冷凍専用のもので、子どもが1人は入れるくらいの大きさだったということです。女の子が発見された当時、冷凍庫の電源は入っていたということです。
そして、こちらの家には、逮捕された容疑者の女と父と夫、亡くなった娘の4人で暮らしていたとみられますが詳しいことはわかっていません。
容疑者の女は、何らかの理由で病院に入院していまして、退院したことから、事件から1か月以上たった22日、逮捕に至ったということです。警察は、殺人の疑いも視野に、事件当時の状況や犯行の動機などを詳しく調べています。
以上、現場からお伝えしました。