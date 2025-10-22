9月中旬、静岡･掛川市の自宅の冷凍庫で当時5歳の娘の遺体を遺棄したとして、37歳の母親が22日、警察に逮捕されました。



事件が起きたのは掛川市内の住宅街でした



（澤井 志帆 キャスター）

「現場は、JR掛川駅から南方向へ車で約30分にあるこちらの民家です。近くに田んぼやビニールハウスもある閑静な住宅街で事件は起きました。逮捕された女は自宅の冷凍庫に5歳の女の子を遺棄したと見られています」





冷凍庫の中からこの家に住む女の子（当時5）の遺体が見つかったのです。9月16日、母親が警察官に申し出たことで事件が発覚しました。（母親）『5歳の子が行方不明になった』その後、警察官が自宅や周辺を捜索したところ、自宅の冷凍庫の中から、女児が亡くなった状態で見つかったのです。（近隣住民）「びっくりですね。信じられないですね。1か月くらい前だと思うけど。車で通った時に。パトカーが止まっててなんだろうと思った」女児の遺体は死後数日が経ち、司法解剖の結果、窒息死とみられています。そして、1か月以上たった22日、警察は死体遺棄の疑いで37歳の母親を逮捕しました。母と娘の間に何があったのか？警察は逮捕した女の認否を明らかにしておらず、殺人容疑も視野に事件の詳しい経緯を調べています。