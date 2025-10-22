通貨オプション　ボラティリティー　ドル円１週間８．４％付近、動きは落ち着く

　USD/JPY　EUR/USD　EUR/JPY　GBP/USD
1WK　8.41　5.79　6.72　6.55
1MO　9.14　6.23　7.53　6.86
3MO　9.14　6.44　7.81　7.21
6MO　9.31　6.72　8.23　7.42
9MO　9.39　6.91　8.50　7.62
1YR　9.44　7.05　8.71　7.77

　　　　　　　　　 　　　　　　　　　
　GBP/JPY　AUD/USD　USD/CHF
1WK　7.41　8.38　7.25
1MO　8.16　8.76　7.49
3MO　8.59　8.79　7.49
6MO　9.00　9.14　7.68
9MO　9.23　9.37　7.80
1YR　9.44　9.54　7.90
東京時間16:30現在　参考値

　ロンドン序盤、ドル円１週間は８．４％付近での推移。１カ月以降の９％台を下回る水準に落ち着いている。ただし、来週には日銀金融政策決定会合を控えており、週末にかけては水準が上昇することが見込まれる。