通貨オプション ボラティリティー ドル円１週間８．４％付近、動きは落ち着く 通貨オプション ボラティリティー ドル円１週間８．４％付近、動きは落ち着く

リンクをコピーする みんなの感想は？

通貨オプション ボラティリティー ドル円１週間８．４％付近、動きは落ち着く



USD/JPY EUR/USD EUR/JPY GBP/USD

1WK 8.41 5.79 6.72 6.55

1MO 9.14 6.23 7.53 6.86

3MO 9.14 6.44 7.81 7.21

6MO 9.31 6.72 8.23 7.42

9MO 9.39 6.91 8.50 7.62

1YR 9.44 7.05 8.71 7.77





GBP/JPY AUD/USD USD/CHF

1WK 7.41 8.38 7.25

1MO 8.16 8.76 7.49

3MO 8.59 8.79 7.49

6MO 9.00 9.14 7.68

9MO 9.23 9.37 7.80

1YR 9.44 9.54 7.90

東京時間16:30現在 参考値



ロンドン序盤、ドル円１週間は８．４％付近での推移。１カ月以降の９％台を下回る水準に落ち着いている。ただし、来週には日銀金融政策決定会合を控えており、週末にかけては水準が上昇することが見込まれる。

外部サイト