假屋崎省吾、家族がDIYした手作りテーブルに反響「うわっ ス・テ・キ」「扉がテーブルに」「とてもおしゃれ」 配置したテラスの写真も公開
華道家の假屋崎省吾（66）が19日、「家族がDIYで作ってくれた扉のテーブルがテラスにマッチ!!」と題しブログを更新。家族とご近所さんが手作りしてくれたというテーブルを披露した。
【写真】「うわっ ス・テ・キ」「扉がテーブルに」家族がDIYした手作りテーブル披露の假屋崎省吾
假屋崎は「家族とお向かいのご主人が手伝ってくれて、出来上がったテーブル」「テラスにおいて、超素敵に出来上がりました〜っ」とおしゃれなテーブルの写真を投稿。「引越してすぐ壊れた」という「門扉の小さい出入り口用に使ってた木と鉄の扉」が「DIYで、素敵なテーブルに変身」したと明かし、「鎌倉の自宅のテラスのテーブル、超お気に入りで〜す」と喜びをつづった。
コメント欄には「うわっ ス・テ・キ」「素晴らしい扉がテーブルに 世界でたった一つの宝物ですね」「とてもおしゃれなテーブルですね DIYスゴイですね」「素敵ですね」「ウキウキですね〜」などの声が寄せられている。
【写真】「うわっ ス・テ・キ」「扉がテーブルに」家族がDIYした手作りテーブル披露の假屋崎省吾
假屋崎は「家族とお向かいのご主人が手伝ってくれて、出来上がったテーブル」「テラスにおいて、超素敵に出来上がりました〜っ」とおしゃれなテーブルの写真を投稿。「引越してすぐ壊れた」という「門扉の小さい出入り口用に使ってた木と鉄の扉」が「DIYで、素敵なテーブルに変身」したと明かし、「鎌倉の自宅のテラスのテーブル、超お気に入りで〜す」と喜びをつづった。
コメント欄には「うわっ ス・テ・キ」「素晴らしい扉がテーブルに 世界でたった一つの宝物ですね」「とてもおしゃれなテーブルですね DIYスゴイですね」「素敵ですね」「ウキウキですね〜」などの声が寄せられている。