「寒い朝でもサクサク操作」「通勤にも休日にも頼れる」スマホ対応手袋おすすめ5選
寒い季節に欠かせない手袋。つけたままスマホを操作できるタイプは、今では冬の定番アイテムとなっている。通勤・通学から休日のお出かけまで幅広く使える、シンプルで使いやすいデザインが人気だ。防寒性や防風性、保温性などにも注目しながら、この冬のお気に入りを見つけたい。
■防寒性と操作性を両立したおすすめ万能スマホ対応手袋
[OZERO] 手袋 メンズ スマホ対応 防寒 冬 ランニンググローブ
薄手ながら裏起毛と撥水加工を備えた万能手袋。防寒性が高く、雪の日でも安心して使える。手のひら側に滑り止めパターンが配置されており、スマホを持つときの安定性が高い。シンプルなデザインで、通勤や通学にも使いやすい。
【レビューで人気の理由】
スマホ操作の精度が高い導電繊維を採用
保温性と撥水性を兼ね備えている
[Kemolpo] レザーグローブ スマホ対応 防寒 手袋 メンズ
機能性もデザイン性の両方を重視するなら、レザー素材のスマホ対応手袋がおすすめ。上品な見た目を保ちながら、親指と人差し指に導電性ステッチを配置している。裏起毛で暖かく、防風・防水性能も備えた本格仕様だ。通勤にも使いやすく、フォーマルな服装にも自然に馴染む。
【レビューで人気の理由】
上質なレザーの質感と高い操作性を両立
裏起毛による確かな保温性
[HORADON] ニット手袋 裏起毛 スマホ対応
柔らかく伸縮性の高いニット素材を採用したスマホ対応手袋。装着すると瞬時に温かくなる裏起毛仕様で、保温性にも優れている。五本すべての指に導電性繊維を使用しており、スマホ操作はもちろん、ゲームユーザーにも人気だ。カジュアルなデザインで、日常使いにもなじみやすい。
【レビューで人気の理由】
全指対応の高精度なタッチ性能
伸縮性とフィット感のバランスが良い
[Winglos] アウトドアグローブ スマホ対応 裏起毛
冬のアウトドアやレジャーに活躍するスマホ対応手袋。厚手の防風・防水素材に裏起毛を組み合わせ、しっかりと保温しながらタッチ操作にも対応する。手のひらには滑り止め加工が施されており、登山やキャンプなどでも安心して使える。厚手ながら、指先の動きやすさにも配慮された設計だ。
【レビューで人気の理由】
防風・防水構造で耐候性に優れている
操作性と保温性のバランスが良い
[OZERO] ミトン式2WAY スマホ対応 手袋
指先での操作を重視する人におすすめのミトンタイプ。普段は指なしミトンとして使い、スマホやPCを操作する時にはカバーを開けて全指を出すことができる。開いた三トン部分はマジックテープで留められるため、操作中も邪魔にならない。
【レビューで人気の理由】
2WAY構造で用途に応じて柔軟に使える
マジックテープで操作性が高い
スマホ対応手袋を選ぶときは、操作性と防寒性のバランスを重視したい。通勤にも休日にも合わせやすい、無地や落ち着いたカラーのモデルなら汎用性が高くおすすめだ。さらに、洗濯可能タイプや防風加工、滑り止め付きなどの機能を備えたものを選べば、冬の外出時も快適にスマホを操作できるだろう。
