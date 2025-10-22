イ・ジョンハ×キム・ドワン『ONE：ハイスクールヒーローズ』、日本配信スタート 韓国の大ヒットWEBTOONが原作の超痛快学園アクションドラマ＜キャスト・あらすじ＞
俳優のイ・ジョンハ、キム・ドワンがW主演した韓国ドラマ『ONE：ハイスクールヒーローズ』（全8話）が、Prime Videoのサブスクリプション「韓国ドラマ＆エンタメChannel K」（以下「チャンネルK」）で日本独占配信を開始した。
同作は韓国の大ヒットWEBTOONが原作の新感覚ハイスクールアクション。親からの抑圧に苦しむ日々の中で、突如天才的な喧嘩の才能を開花させた優等生のキム・ウィギョム（イ・ジョンハ）。そしてそんな彼の才能を見抜き、共に校内や街に蔓延る悪を成敗していく仲間となるクラスメイト、カン・ユンギ（キム・ドワン）を中心に展開されていく超痛快学園アクションドラマとなっている。
2023年に放送され話題となった、特殊能力を持つ人々が国家の陰謀に巻き込まれていく大ヒットヒューマン・アクションドラマ『ムービング』にて、ピュアで優しい性格の高校生、ボンソク役を演じ全世界に名を広めたイ・ジョンハ。同作ではそんな彼が笑顔を封印し、驚異的な喧嘩の才能を隠し持つ優等生ウィギョム役を通して、再びアクションドラマに挑戦したことでも注目を集めた。
そしてウィギョムの才能を利用し、共に悪を成敗していく覆面組織“ハイスクールヒーローズ”の創設者であるカン・ユンギを『十八の瞬間』や『ウエディング・インポッシブル』など数々の名作に出演するキム・ドワンが演じる。
伝説の不良が集う高校出身という噂と共にウィギョムたちの前に現れ、後に物語のキーパーソンとなっていく謎の転校生イ・ゴルジェを演じたのは、年齢・職業を明かさずに集められた男女が無人島で駆け引きを繰り広げる恋愛リアリティ番組『脱出おひとり島 シーズン4』に出演し、韓国海軍を代表する特殊部隊“UDT”出身ということもあり一躍名を馳せたユク・ジュンソ。
さらに地域暴力集団の頂点に君臨し、自分達の縄張りを脅かす“ハイスクールヒーローズ”達を排除しようと企む、圧倒的な戦闘力と冷酷さを併せ持つ最大のボスであるチェ・ギスを、チソン主演の犯罪捜査サスペンスドラマ『コネクション』ほか多数の作品に出演するユ・ヒジェが務めるなど、今大注目の若手俳優たちも勢ぞろい。
また、ウィギョムの怒りの根源となる父親キム・ソクテを、『鬼宮』や『禁酒をお願い』をはじめとする韓国ドラマの名バイプレーヤーキム・サンホが、そして『イカゲーム』や『涙の女王』での強烈なキャラクターが記憶に新しいキム・ジュリョンが、ウィギョムを誰よりも大切に想いながらも、夫の威圧的な教育方針に反抗できずにいるミョン・ダビン役を演じ、これまでとは違ったキャラクターで存在感を示した。
6500万ビュー以上の人気を誇る韓国のKAKAO WEBTOON (漫画)が原作で、豪華俳優陣によって実写化されることでさらに話題を呼んだ同作。今年5月に韓国の動画配信サイト“Wavve”にてドラマ公開後、18日連続で新規有料加入率1位を記録するなど爆発的な人気を巻き起こした。
息遣いまで感じられるリアルなアクションシーンはもちろん、悪を裁くヒーローとなり内に秘めていた怒りを開放していく一方で、暴力性にのめり込む自分に葛藤するウィギョムの姿や、物語が進むにつれて明かされていくユンギの本性や真の目的など、単なる学園アクションにとどまらないストーリー性も大ヒットを巻き起こした理由の1つ。さらには、毎話登場するさまざまなヴィランたちの隠された過去や、心の傷の様子まで繊細に描かれるなど、青春ノワールを感じさせる要素も随所に見られ、その見応えのある展開が視聴者の間で話題に。
近年『弱いヒーロー』シリーズや『スタディーグループ』など世界から注目を受けている、韓国の学園アクションストーリー。そんな人気ジャンルに新たな風を吹き込んだ「ONE：ハイスクールヒーローズ」は、現在5話まで配信中で、毎週火曜日に1話ずつ公開予定(全8話)。チャンネルKにて、気になる結末を見届けたい。
■あらすじ
息子が医者になることを望んでいる父親からの重圧に耐え続け、感情を押し殺して生きてきた高校生のキム・ウィギョム（イ・ジョンハ）。全校1位という優秀な成績を持つ彼では、転校先の学校で初日から不良グループに目を付けられることに。しかしその過程で、相手の技術を一瞬で習得したうえでそれを上回る圧倒的な力で倒すという類まれなる喧嘩の才能を覚醒させたウィギョムは、クラスのムードメーカー的な存在でありながらも、優れた洞察力と卓越した頭脳を兼ね備えるカン・ユンギ（キム・ドワン）にその才能を見抜かれる。
正反対な性格でありながらも、それぞれの特性が融合し最強のコンビとなった2人は、学年ごとに存在する不良グループのトップたちを打ち破り、校内の暴力的な序列を崩壊させていくことに。その後、ユンギを中心に街を蝕む不正や暴力へと立ち向かう自警団“ハイスクールヒーローズ”を結成した彼らは、学校という枠を超えて活躍していくことになり…!?
■『ONE：ハイスクールヒーローズ』作品概要
配信先：Prime Videoのサブスクリプション「韓国ドラマ＆エンタメ Channel K」にて日本独占配信
話数：全8話
配信日程：毎週火曜日1話ずつ更新予定
キャスト：イ・ジョンハ、キム・ドワン、キム・サンホ、キム・ジュリョン、ユク・ジュンソ、ユ・ヒジェ ほか
