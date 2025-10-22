ABEMAオリジナル恋愛リアリティーショー『隣の恋は青く見える -Chapter TOKYO-』が2025年11月9日（日）夜9時より放送。また、今シーズンのスタジオ見届け人を、陣内智則と前田敦子、藤田ニコルが務めることも決定した。

【映像】公認浮気をする男女12名

『隣の恋は青く見える』は、関係に悩みや迷いを抱えるカップルたちが、お互いの同意のもと“一時的な破局”を選択し、彼氏・彼女がいない“恋愛フリー”の状態で、禁断の“公認”浮気生活を送る恋愛リアリティーショー。期間中は、参加者が2組に分かれ別々の場所で共同生活を行い、定期的に共有されるもう1組の写真を通して元恋人の様子を知ることができる。心が新たな相手へと傾くのか、それとも再び元恋人への想いを確かめるのか。共同生活の中で生まれる揺れ動く感情と予測不能な展開を経て、参加者たちは「復縁」「別れ」「新しい恋」という3つの選択の中から、最後の決断を下す。過去4シーズンでは、ABEMA公式SNSでの動画総再生回数が1.2億回※を超えるなど大きな反響を呼び、カップルによるリアルな決断や番組独自のルールも相まって生々しい展開が面白い！と20〜30代の女性を中心に話題を呼んだ。

11月9日（日）夜9時より放送する『隣の恋は青く見える -Chapter TOKYO-』は、2年ぶりの5シーズン目となる。舞台を東京に移し、6組のカップル、男女計12名が参加し、シーズン最長の20日間の共同生活を行う。禁断の“公認”浮気生活には、「ミス・インターナショナル 日本大会」準グランプリ受賞者や元アイドル、累計視聴数2.5億回超のABEMAオリジナル恋愛リアリティーショー『シャッフルアイランド』出演者など、個性豊かな参加者が集結。「婚期すれ違いカップル」、「性格不一致カップル」、「バツイチ経営者カップル」など、恋の悩みも背景もさまざまなカップルが登場する。

さらに参加者を見守るスタジオ見届け人として、今シーズンより新たに陣内智則、前田敦子、藤田ニコルの3名が出演することも決定。初めて恋愛リアリティーショーのMCを務める前田は、「妊娠中から恋愛リアリティーショーにハマっていて、ピザとポテチを片手に見ていました（笑）。いつか参加してみたいなって思っていたので（就任が決まって）すごく嬉しかったです！」とコメント。VTRやインタビューを通して垣間見える参加者たちの等身大の感情に、前田は「参加者それぞれの心情が分かるから、すごく勉強になりました。人間の心理が面白いです！」、陣内は「生々しい恋愛事情を見られるので、今ちょっとうまくいってない恋人同士が見るのは、すごく刺激的になるんじゃないかな」と番組の魅力を語りました。また藤田は「元カレ、元カノが見える範囲にいる中で恋愛しなきゃいけないので、感情の上げ下げが激しくてすごくドキドキする」と語り、複雑に揺れ動く参加者たちの心情に共感を寄せた。

本番組でしか見られない禁断の“公認”浮気生活の中で揺れ動く感情と向き合いながら、恋のリアルさと等身大の感情があらわになる恋愛リアリティーショーに注目したい。

※2025年10月22日（水）時点

＜スタジオ見届け人コメント全文＞



――初回収録を終えて『隣の恋は青く見える -Chapter TOKYO-』をご覧になった感想を教えてください。

陣内智則： 生々しい恋愛事情を見られるので、ハラハラする！今ちょっとうまくいってない恋人同士とかが見るのは、すごく刺激的になるんじゃないかなと思います！僕は結婚して子供もいるから、恋愛はだいぶ遠い話だったんですけど、それを思い出させるような、今までの恋愛リアリティーショーにはないトゲトゲ感があって面白かったです！

前田敦子： 参加者それぞれの心情が分かるからすごく勉強になりました！人間の心理が面白いです！

藤田ニコル： 元カレ、元カノが見える範囲にいる中で恋愛しなきゃいけないので、感情の上げ下げが激しくてすごくドキドキする恋愛リアリティーショーだなって思いました！

――前田さんは‟恋愛リアリティーショーのスタジオMC”を務められるのは初めてかと思いますが、いかがでしたか？

前田敦子： 私は妊娠中から、恋リアにハマってずっと見ています！妊娠中はピザとポテチを片手に見ていたので（笑）。恋リアとともに、妊娠期間中過ごしたっていう思い出があります。いつか参加してみたいなって思っていたので、すごく嬉しかったです！スタジオってすごく楽しいですね！

『隣の恋は青く見える -Chapter TOKYO-』参加者12名（※50音順）

▼アキヨシ・ユマカップル

年齢：＜アキヨシ＞28歳 ＜ユマ＞24歳

職業：＜アキヨシ＞サーフショップ店員 ＜ユマ＞アイリスト

交際歴：6ヶ月

▼ケント・リオナカップル

年齢：＜ケント＞26歳 ＜リオナ＞21歳

職業：＜ケント＞会社員 ＜リオナ＞海の家アルバイト

交際歴：2年

▼シュウト・アイラカップル

年齢：＜シュウト＞23歳 ＜アイラ＞22歳

職業：＜シュウト＞俳優 ＜アイラ＞インフルエンサー

交際歴：1年

▼ダイシロウ・サヤカカップル

年齢：＜ダイシロウ＞30歳 ＜サヤカ＞34歳

職業：＜ダイシロウ＞エステティシャン ＜サヤカ＞フィットネストレーナー

交際歴：1年8ヶ月

▼タカマサ・レイナカップル

年齢：＜タカマサ＞31歳 ＜レイナ＞27歳

職業：＜タカマサ＞コンサルタント ＜レイナ＞BAR経営

交際歴：6ヶ月

▼ミチル・ジュンナカップル

年齢：＜ミチル＞29歳 ＜ジュンナ＞26歳

職業：＜ミチル＞俳優 ＜ジュンナ＞俳優

交際歴：1年3ヶ月

※撮影時の年齢、交際歴となります。