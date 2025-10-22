立ち技格闘技「KNOCK OUT」は22日、都内で「KNOCK OUT×クンクメール2025」（11月8日、KNOCK OUT常葉アリーナ）の追加対戦カードを発表した。

KNOCK OUT―RED、BLACKスーパーバンタム級2冠王者の森岡悠樹（31＝北流会）はメインでサン・ラデット（32＝カンボジア）と対戦が決まった。会見した森岡は「何回かクンクメールと対抗戦をやっているんでけど、まだ勝ち越したことないのでホントに強敵だと思っているんですが、チームで5対5で勝って、100万円の賞金が懸かって、賞金懸かった試合は強いのでチームで勝ちたい」と意気込む。

対戦相手については「1試合見て、前にガンガンくる。かみ合うと思う。自分も負けずに前に行って、力で捻り潰すような試合をしたい」と気合十分。勝利の賞金100万円については「全員勝ったら20万円ずつで3勝2敗なら負けた人はどうしようかな。聞いてみて決めようかな」と団体戦での賞金の分配に苦笑いした。

今後は2冠王者として国際試合にも興味を示し、「山口代表が行けと言うならばどこの国とも戦ってKNOCK OUTの名前を広められるよう頑張る」と話していた。