千鳥がMCを務めるバラエティ『チャンスの時間』（ABEMA SPECIALチャンネル）。

10月19日（日）の同番組では、喫煙所でゲストに相談を持ちかけられた大悟がどんなアドバイスをして、その間に何本のタバコを吸うのか検証する企画「大悟の人間性検証ドッキリ！」が放送された。

今回仕掛け人として参加したのは、タレントの森脇梨々夏。自身の“ピュアすぎるキャラ”について悩みを打ち明けた。

「SNSの炎上が怖くて飲みの場にいけなくなった」「世間の声を気にしちゃって…」と明かした森脇に、大悟は「かわいそうに。世間の声じゃないよ？」と優しく語りかける。

そして「街中で知らんおっさんが『お前ピュアちゃうんか』って声を荒げて言ってきたとする。『あのおっさんの話聞かんとこ』ってなるやん。なんでネットになるとそいつの声を信じちゃうのか？」と本質をついた大悟に、森脇は「たしかに」と納得した。

また、「“ピュア”を抜きで呼んでくださるのかな…」と不安をもらした森脇に、大悟は「自分らしくやったほうが成功しても失敗してもいいんじゃない？」とし、身近な人たちが本当の自分をわかっていてくれれば「キャラクターで思いっきりやっちゃってもいい」とアドバイス。

森脇が「めちゃくちゃ楽になりました」と涙する場面もあり、大悟は「ピュアでいることはいいことやから、泣きたいときは泣いて、笑いたいときは笑って、それが一番いいと思うよ」とエールを送っていた。