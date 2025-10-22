¶¥ÎØ¡¦µÈÅÄÂóÌð¤¬¼«Ê¬¤ÎÍ¥¾¡¤è¤ê¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¥ì¡¼¥¹¡¢¼º³Ê¤ÇÍî¤Á¹þ¤ó¤ÀÌë¤ËÎå¤Þ¤µ¤ì¤¿²áµî¤òÌÀ¤«¤¹
¡Ú´ØÅìÀª¤ò¤±¤ó°ú¤¹¤ë¼ÂÎÏ¼Ô¡Û
GµÍ¥¾¡£²ÅÙ¤ò¸Ø¤ëµÈÅÄÂóÌð¡¡photo by Hirose Hisaya
¡¡³«ºÅ¤Î¤Ê¤¤¶¥ÎØ¾ì¤Ç¤Î¼èºà¡£µÈÅÄÂóÌð¡Ê°ñ¾ë¡¦107´ü¡Ë¤È¼èºà¿Ø¤Ï¡¢¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤¹¤ëÉô²°¤Ë¸þ¤«¤¦¤¿¤á¤Ë¡¢¥Ð¥ó¥¯¤ò²£ÀÚ¤Ã¤Æ¥á¥¤¥ó¥¹¥¿¥ó¥É¤Ë¸þ¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤ÎÆ»Ãæ¡¢µÈÅÄ¤Ë¤³¤³ºÇ¶á¤ÎÄ´»Ò¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌä¤¤¤«¤±¤ë¤È¡¢À¿¼Â¤ËÅú¤¨¤Ï¤¹¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¸ÀÍÕ¤Ï¾¯¤Ê¤¯¡¢¤É¤³¤«±óÎ¸¤¬¤Á¡£Çö°Å¤¤Ï²¼¤òÄÌ¤Ã¤Æ¤ä¤ä¶¹¤¤¥¨¥ì¥Ù¡¼¥¿¡¼¤Ç£´³¬¤Þ¤Ç¾å¤¬¤ë´Ö¤âÌµ¸À¡£¤À¤¬·è¤·¤Æ¼èºà¤¬·ù¤Ç¤â¿Í¸«ÃÎ¤ê¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤¢¤Þ¤êÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¤Î¤¬¹¥¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡×
¡¡¼èºàÃæ¡¢²¿ÅÙ¤«¤½¤¦¸ý¤Ë¤·¤¿µÈÅÄ¡£¤½¤ó¤Ê¥¢¥¹¥ê¡¼¥ÈÁ³¤È¤·¤Ê¤¤Áª¼ê¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢¤½¤Î¼ÂÎÏ¤ÏÀÞ¤ê»æÉÕ¤¡£30ºÐ¤Ë¤·¤Æ¡¢GµÍ¥¾¡£²ÅÙ¤Î¼ÂÀÓ¤Î»ý¤Á¼ç¤Ç¡¢º£Ç¯¤ÎÇ¯Ëö¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ëºÇ¹âÊö¤Î¥ì¡¼¥¹¡ØKEIRIN¥°¥é¥ó¥×¥ê2025¡Ù¤Ø¤Î½Ð¾ì¤âÆâÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Æ±»þ¤Ë¡¢Ìó2220¿Í¤¤¤ë¶¥ÎØÁª¼ê¤ÎºÇ¾å°Ì¥¯¥é¥¹£¹¿Í¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ëSµéSÈÉ¤Ø¤Î¾ºÈÉ¤â¤Û¤Ü³Î¼Â¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡10·î23Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤«¤é¤ÎGµ¡Ø𥶡¿Î¿Æ²¦Ç×¡¦À¤³¦Áª¼ê¸¢µÇ°¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¡Ù¡¢11·î19Æü¡Ê¿å¡Ë¤«¤é¤ÎGµ¡ØÄ«Æü¿·Ê¹¼ÒÇÕ¶¥ÎØº×¡Ù¤Ç¤âÍ¥¾¡¸õÊä¤Î¤Ò¤È¤ê¤Ëµó¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡¢´ØÅì¤ÎÀ±¤À¡£
º£Ç¯£µ·î¡¢Gµ¡ÖÆüËÜÁª¼ê¸¢¶¥ÎØ¡×¤òÀ©¤·¤¿µÈÅÄ¡¡photo by Takahashi Manabu
¡¡µÈÅÄ¤Ë¼«¿È¤Î¶¯¤ß¤òÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¡ÖÆÍ½Ð¤·¤¿¤È¤³¤í¤¬¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥Ð¥é¥ó¥¹¤è¤¯¤È¤¤¤¦´¶¤¸¡×¤È¸ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢²¿¤é¤«¤ÎÇúÈ¯ÎÏ¤Ç¾¡Éé¤¹¤ëÁª¼ê¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤â¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤ò¤½¤Ä¤Ê¤¯¡¢¹â¤¤¥ì¥Ù¥ë¤Ç¤³¤Ê¤¹Áª¼ê¤È¤¤¤¦°õ¾Ý¤ò¼õ¤±¤ë¡£
¡¡¹ë·æ¤µ¤â¡¢²½¤±Êª¤Î¤è¤¦¤Ê¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤â¤Ê¤¤¤¬¡¢¶òÄ¾¤Ë¡¢Ã¸¡¹¤ÈÎý½¬¤ò¤³¤Ê¤·¡¢·ë²Ì¤ò½Ð¤·Â³¤±¤Æ¤¤¿µÈÅÄ¡£¤½¤·¤Æ²¿¤è¤ê¿Í¤È¤Îå«¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë°õ¾Ý¤â¤¢¤ë¡£Èà¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ê·Ð°Þ¤ò¤¿¤É¤Ã¤Æ¤³¤³¤Þ¤ÇÀ®Ä¹¤Ç¤¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£¤½¤ÎÀ¸¤¤Î©¤Á¤«¤éÉ³²ò¤¤¤Æ¤ß¤¿¡£¡Ú¿å±Ë¤ò¤ä¤á¤ë¸ý¼Â¤Ç¼«Å¾¼Ö¤Ë¡Û
¡¡µÈÅÄ¤Ï£µºÐ¤«¤é¿å±Ë¤ò»Ï¤á¡¢¾®³Ø£¶Ç¯À¸¤Î»þ¤Ë¤Ï¥¸¥å¥Ë¥¢¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Î¥ê¥ì¡¼¼ïÌÜ¤Ç¤Õ¤¿¤Ä¤Î¶ä¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥ê¥ì¡¼¤Î¤¤¤ÁÁª¼ê¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢¤½¤Î¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤Î¹â¤µ¤Ï¸À¤¦¤ËµÚ¤Ð¤Ê¤¤¤¬¡¢ËÜ¿Í¤Ï¡ÖÁ´Á³ÉáÄÌ¤ÎÁª¼ê¡£½àÍ¥¾¡¤·¤¿¤Î¤Ï¥ê¥ì¡¼¤Ç¤¹¤·¡¢Ãç´Ö¤Ç³Í¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ê¤Î¤Ç......¡×¤È¸¬Â½¤·¤¿¡£ÅöÁ³¤Î¤è¤¦¤ËÃæ³Ø¤Ë¾å¤¬¤Ã¤Æ¤â¿å±Ë¤òÂ³¤±¤¿¤¬¡¢¤É¤³¤«ÊªÂ¤ê¤Ê¤µ¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÖÃæ³Ø¤Ç¤Ï¤â¤¦¿å±Ë¤ÎÇ®¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£ÂÆÀ¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£±Ë¤°¤Î¤Ï¶ì¤·¤¤¤À¤±¤Ç¡¢¤¿¤ÀÎý½¬¤¹¤ë¤Î¤¬Æü¾ï²½¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Ç¤·¤¿¡×
¡¡¹â¹»¤Ç¤Ï¿å±Ë¤òÂ³¤±¤¿¤¯¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿µÈÅÄ¤Ï¡¢¤ä¤á¤ë¸ý¼Â¤òÃµ¤¹¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡£¤½¤ó¤Ê»þ¤Ë»×¤¤¤Ä¤¤¤¿¤Î¤¬¡¢¼«Å¾¼Ö¶¥µ»¤Ø¤ÎÅ¾¸þ¡£Éã¡¦µÈÅÄÅ¯Ìé¡Ê51´ü¡¿°úÂà¡Ë¤Ï49ºÐ¤Þ¤Ç³èÌö¤·¤¿¶¥ÎØÁª¼ê¤Ç¡¢¼«Å¾¼Ö¶¥µ»¤Ï¿È¶á¤ÊÂ¸ºß¤À¤Ã¤¿¤«¤é¤À¡£
¼ÁÌä¤ËÏÂ¤ä¤«¤ËÅú¤¨¤ëµÈÅÄ¡¡photo by Hirose Hisaya
¡¡Éã¿Æ¤Ï²ÈÄí¤Ç¶¥ÎØ¤ÎÏÃ¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢µÈÅÄ¤Ï¿¦¶È¤È¤·¤Æ¶½Ì£¤òÊú¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤ò¸ý¼Â¤Ë¤¹¤ì¤Ð¡¢¿å±Ë¤Î¥³¡¼¥Á¤âÇ¼ÆÀ¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤À¤í¤¦¤È¹Í¤¨¤¿¡£
¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¥É¥¥É¥¤·¤Ê¤¬¤é¥³¡¼¥Á¤Ë¸À¤¤¤Ë¹Ô¤¤Þ¤·¤¿¡£¡Ø¼«Å¾¼Ö¤ò¤ä¤ê¤¿¤¤¤«¤é¿å±Ë¤ò¤ä¤á¤¿¤¤¡Ù¤È¡×
¡¡¸À¤¤Ìõ¤á¤¤¤¿ÍýÍ³¤Ç¡¢·è¤·¤ÆË«¤á¤é¤ì¤¿¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¤È¤â¤«¤¯¿å±Ë¤ò¤ä¤á¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤âµÈÅÄ¤Ï¡Ö¤³¤Î»þ¤Ë¼«Ê¬¤Ç·èÃÇ¤Ç¤¤¿¤³¤È¤Ï¤è¤«¤Ã¤¿¡×¤È¸À¤¦¡£½é¤á¤Æ¼«Ê¬¤Î°Õ»Ö¤òÅÁ¤¨¤ÆÀ¸¤¤ëÆ»¤òÁªÂò¤Ç¤¤¿¤³¤È¤Ë¡¢¾¯¤·Âç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤è¤¦¤Êµ¤Ê¬¤Ë¤Ê¤ê¡¢Âç¤¤Ê¼«¿®¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡Ú¶þ¿«¤òÌ£¤ï¤Ã¤¿¹â¹»»þÂå¡Û
¡¡¹â¹»¤Ç¼«Å¾¼Ö¶¥µ»Éô¤ËÆþ¤ë¤È¡¢¤¹¤°¤Ë¤½¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ë¼è¤ê¤Ä¤«¤ì¤¿¡£
¡Ö¿å±Ë¤Ï¤º¤Ã¤È¿å¤Î¤Ê¤«¤Ç·Ê¿§¤¬ÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ÎÅÀ¡¢¡Ê·Ê¿§¤¬ÊÑ¤ï¤ë¡Ë¼«Å¾¼Ö¤Ï³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£¥¼¥í¤«¤é¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤É¤ó¤É¤ó¥¿¥¤¥à¤¬¿¤Ó¤Æ¤¤¤¯¤Î¤â³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£ËÍ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¿å±Ë¤Î¤è¤¦¤Ê¥¿¥¤¥à¥ì¡¼¥¹¤è¤ê¤â¡¢¼«Å¾¼Ö¤ß¤¿¤¤¤Ê¶î¤±°ú¤¤¬¤¢¤Ã¤Æ¥³¥ó¥¿¥¯¥È¤â¤¢¤ë¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Î¤Û¤¦¤¬ÌÌÇò¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡µÈÅÄ¤ÏÃæÄ¹µ÷Î¥¤ÎÁª¼ê¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¡¢£³Ç¯¤Î½Õ¤Ë¤Ï¥Ý¥¤¥ó¥È¥ì¡¼¥¹¤ÇÁ´¹ñ°ì¤Ëµ±¤¯¡£¤Þ¤¿£²Ç¯¤«¤é¥¸¥å¥Ë¥¢¤Î¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥Á¡¼¥à¤Ë¤â½êÂ°¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢Æ±Ç¯Âå¤Ç¤â¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤Î¼ÂÎÏ¼Ô¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¤³¤Î¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥Á¡¼¥à¤Ç¶þ¿«¤òÌ£¤ï¤¦¡£
¡Ö¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥Á¡¼¥à¤Ë¤ÏÃ»µ÷Î¥£³¿Í¡¢Ãæµ÷Î¥£´¿Í¤ÎÏÈ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë£¸¿Í¤¬Áª¤Ð¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢ËÍ¤ÎÎ©¤Á°ÌÃÖ¤ÏÃ»µ÷Î¥¤À¤È£´ÈÖ¼ê¡¢Ãæµ÷Î¥¤À¤È£µÈÖ¼ê¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤Ç¤·¤¿¡£¤À¤«¤é£·¿Í¤¬½Ð¤é¤ì¤ë¤È¸À¤ï¤ì¤¿»þ¤Ë¤Ï¡¢¼«Ê¬¤À¤±¸Æ¤Ð¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤½¤ì¤¬¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã²ù¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×
¡¡¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥Á¡¼¥à¤Ë½êÂ°¤·¤Ê¤¬¤é¤â±óÀ¬¤Ë¤Ï£±ÅÙ¤â¸Æ¤Ð¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¾õ¶·¤Ë¤ä¤ë¤»¤Ê¤µ¤ò´¶¤¸¤¿µÈÅÄ¤Ï¤µ¤é¤Ë¼«Å¾¼Ö¶¥µ»¤òÆÍ¤µÍ¤á¤è¤¦¤È¡¢¶¥ÎØÁª¼ê¤òËÜ³ÊÅª¤ËÌÜ»Ø¤¹¤³¤È¤ò·èÃÇ¤¹¤ë¡£¿Æ¤«¤é¤Ï¡ÖÂç³Ø¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡×¤È´«¤á¤é¤ì¤¿¤¬¡¢µÈÅÄ¤Î°Õ»Ö¤Ï¸Ç¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¹â¹»£³Ç¯»þ¤Ë¶¥ÎØ³Ø¹»¡Ê¸½¡§ÆüËÜ¶¥ÎØÁª¼êÍÜÀ®½ê¡Ë¤Î»î¸³¤Ë¹ç³Ê¤·¡¢¹â¹»Â´¶È¸å¤ËÆþ³Ø¡£ºß³ØÃæ¤Ï¡ÖÎý½¬¤¬¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¿É¤¯¤Æ¡¢»þ´Ö¤¬·Ð¤Ä¤Î¤¬¤¹¤´¤¯ÃÙ¤«¤Ã¤¿¡×¤È¸À¤¦¤¬¡¢ÁÛÁü°Ê¾å¤Ë¥Ï¡¼¥É¤Ê¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤Ë¤â¶òÄ¾¤ËÄ©¤ßÂ³¤±¡¢µÏ¿²ñ¤Ç¤ÏºÇ¹â¥é¥ó¥¯¤Î¥¿¥¤¥à¤ò½Ð¤·¤¿À¸ÅÌ¤ËÍ¿¤¨¤é¤ì¤ë¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥¥ã¥Ã¥×¤ò³ÍÆÀ¡£ºß¹»À®ÀÓ£¶°Ì¤Î·ë²Ì¤ÇÂ´¶È¤·¡¢À²¤ì¤Æ20ºÐ¤Ç¶¥ÎØÁª¼ê¤Ø¤ÎÆ»¤òÊâ¤ß»Ï¤á¤¿¡£
¡ÚÏ¢¾¡Â³¤¤Ë¤âËý¿´¤Ê¤·¡Û
²ù¤·¤µ¤ò¥Ð¥Í¤Ë20ºÐ¤Ç¶¥ÎØ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤¹¡¡photo by Hirose Hisaya
¡¡µÈÅÄ¤Ï2015Ç¯£··î¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼Àï¤«¤é£±Ãå¤òÏ¢È¯¤·¤Æ13Ï¢¾¡¤ò¾þ¤ê¡¢¤½¤Î¸å£²ÅÙ£²Ãå¤Ë¤Ê¤ë¤â¡¢¤½¤³¤«¤é¤µ¤é¤Ë£¹Ï¢¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£Æ±Ç¯10·îËö¤Ë¤Ï¾å°Ì¥¯¥é¥¹¤Î£Óµé¤ØÆÃÊÌ¾ºµé¡£Æ±´ü¤Î¤Ê¤«¤Ç¤Ï°ìÈÖ¾è¤ê¤À¤Ã¤¿¡£¤À¤¬Èà¤ËËý¿´¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡Ö¼«Ê¬¤ò¤½¤³¤Þ¤ÇÉ¾²Á¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤³¤ó¤Ê¤Ë¤È¤ó¤È¤óÇï»Ò¤Ç¹Ô¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤Î¤«¤Ê¤È¤¤¤¦ÉÔ°Â¤òÊú¤¨¤Ê¤¬¤éÁö¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£13Ï¢¾¡¤·¤¿¸å¤Ë¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¥Û¥Ã¤È¤·¤¿¤È¤³¤í¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¾¯¤·ÄäÂÚ¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤¢¤Þ¤êÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¤Î¤¬¹¥¤¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤ÀÏ¢¾¡¤ò¤·¤Æ¤âÉâ¤Ä¤¤¤¿µ¤»ý¤Á¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡×
¡¡¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î20ºÐ¤ÎÁª¼ê¤¬¡¢ÀèÇÚÁª¼ê¤¿¤Á¤òÍÞ¤¨¤Æ£±Ãå¤ò³Í¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢µ¤¤Î´Ë¤ß¤¬½Ð¤ÆÅöÁ³¤À¤¬¡¢µÈÅÄ¤Ë¤½¤ó¤Êµ¤»ý¤Á¤Ï°ìÀÚ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ï»Õ¾¢¤Ç¤¢¤ë½½Ê¸»úµ®¿®¡Ê75´ü¡¿°úÂà¡Ë¡¢¿È¶á¤Ë¤¤¤¿ÀèÇÚ¤Ç´ØÅì¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥³¥ó¥Ó¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤¿¡¢ÉðÅÄË¼ù¡Ê°ñ¾ë¡¦88´ü¡Ë¡¢Ê¿¸¶¹¯Â¿¡Ê87´ü¡¿°úÂà¡Ë¤Î±Æ¶Á¤¬Âç¤¤«¤Ã¤¿¡£
¡ÖÎý½¬¤ËÂÐ¤¹¤ë»ÑÀª¡¢¥ì¡¼¥¹¤ËÂÐ¤¹¤ëÎ×¤ßÊý¤äÁö¤êÊý¤Ï¡¢ÉðÅÄ¤µ¤ó¤Ë°ìÈÖ¶µ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£ÉðÅÄ¤µ¤ó¤Ï¾¡¤Ã¤Æ¤âÉâ¤Ä¤¯¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤½¤ì¤òËÍ¤Ï¸«¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¡¢Ëý¿´¤È¤¤¤¦¤«¡¢¼«Ê¬¤ËËþÂ¤·¤¿¤³¤È¤Ï°ì²ó¤â¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×
¡¡¤È¤¯¤ËÉðÅÄ¤Î¡Ö¼«Ê¬¤ËÂÐ¤·¤Æ¤¹¤´¤¯¥¹¥È¥¤¥Ã¥¯¤ÇÀäÂÐ¤ËÂÅ¶¨¤·¤Ê¤¤¡×»ÑÀª¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤ËµÈÅÄ¤¬ÄÉ¤¤µá¤á¤Æ¤¤¤ëÁª¼êÁü¤À¤Ã¤¿¡£¤µ¤é¤ËÉðÅÄ¤«¤é¤Î¸ÀÍÕ¤Ç´Î¤ËÌÃ¤¸¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£
¡Ö¥ì¡¼¥¹¤Ç¾¡¤Ã¤Æ¤âÉé¤±¤Æ¤â¤½¤Î»þ¤Îµ¤»ý¤Á¤Ï¤½¤ÎÆü¤Ç½ª¤ï¤ê¡£¼¡¤ÎÆü¤Ë»ý¤Á±Û¤µ¤Ê¤¤¡×
¡¡¤½¤ì¤ò¿´¤Ë¹ï¤ß¹þ¤ó¤ÀµÈÅÄ¤Ï¡¢¥ì¡¼¥¹¤Î¼¡¤ÎÆü¤Ë¤Ïµ¤»ý¤Á¤òÀÚ¤êÂØ¤¨¡¢ÌÛ¡¹¤ÈÎý½¬¤ËÎå¤ó¤À¡£¤½¤·¤ÆÂç¤¤ÊÇÈ¤â¤Ê¤¯½çÄ´¤Ë¥¹¥Æ¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¤ò¿ë¤²¡¢2021Ç¯¡¢26ºÐ¤Î»þ¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿¶¥ÎØº×¤ÇGµ½éÍ¥¾¡¤ò¾þ¤ê¡¢Íâ2022Ç¯¤ÏSµéSÈÉ¤È¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ú¥É¥é¥Þ¤òÀ¸¤ó¤ÀÃç´Ö¤È¤Îå«¡Û
ÃÏÆ»¤ËÅØÎÏ¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¿¡¡photo by Hirose Hisaya
¡¡¤É¤ó¤Ê¤ËÃå¼Â¤ËÊâ¤ó¤Ç¤¤¤Æ¤â¡¢¶¥ÎØ¿ÍÀ¸¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤ÏÂç¤¤ÊÊÉ¤ä¿¼¤¤Ã«¤ËÄ¾ÌÌ¤¹¤ë¤â¤Î¡£µÈÅÄ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Î¤½¤ì¤Ï2023Ç¯£¸·î¤ÎGµ¡Ø¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¶¥ÎØ¡Ù¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤Î·è¾¡¤ÇµÈÅÄ¤ÏË½Áö¤Ë¤è¤ê¼º³Ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¡Ö¤¢¤Î»þ¤Ï¤Ø¤³¤ß¤Þ¤·¤¿¡£¡Ê¼«Ê¬¤Î¸å¤í¤òÁö¤Ã¤ÆÍ¥¾¡¤·¤¿¡ËâÃ¿ù¡Ê¾¢¡¢ÆÊÌÚ¡¦113´ü¡Ë¤Ë¤Ïµ¤»ý¤Á¤è¤¯³Í¤é¤»¤Æ¤ä¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¿½¤·Ìõ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£¤½¤ÎÆü¤ÎÌë¤Ëº´Æ£¿µÂÀÏº¤µ¤ó¡ÊÊ¡Åç¡¦78´ü¡Ë¡¢¹â¶¶¿¸Ìé¤µ¤ó¡ÊÊ¡Åç¡¦115´ü¡Ë¡¢¿·ÅÄÍ´Âç¤µ¤ó¡ÊÊ¡Åç¡¦90´ü¡Ë¡¢¿·»³¶ÁÊ¿¤µ¤ó¡ÊÀÄ¿¹¡¦107´ü¡Ë¤È¤´ÈÓ¤ò¿©¤Ù¤Æ¡¢¤¤¤í¤ó¤ÊÀ¼¤ò³Ý¤±¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¡Ø¤³¤ÎÀè¤Î¶¥ÎØ¿ÍÀ¸¤ò¹Í¤¨¤¿¤é¤¤¤¤¶µ·±¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ë½õ¤±¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¤Í¡×
¡¡¤Þ¤¿¿´¤Ë¹ï¤ó¤Ç¤¤¤¿¡¢¡Ö¼¡¤ÎÆü¤Ë»ý¤Á±Û¤µ¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤âµÈÅÄ¤òµß¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£¤Ê¤ó¤È¤«µ¤»ý¤Á¤òÎ©¤ÆÄ¾¤·¤ÆÎý½¬¤ËÂÇ¤Á¹þ¤ß¡¢£´¥«·î¸å¡¢¥ê¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£
¡¡¤¿¤À¤¹¤°¤Ë·ë²Ì¤¬½Ð¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¾¡¤Ã¤¿¤êÉé¤±¤¿¤ê¤ò·«¤êÊÖ¤·¡¢ËÜÄ´»Ò¤È¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤¾õÂÖ¤¬Â³¤¤¤¿¡£¤½¤Î¤Ê¤«¤ÇÉü³è¤Î¤¤Ã¤«¤±¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢2024Ç¯£µ·î¤Î¡ØÆüËÜÁª¼ê¸¢¶¥ÎØ¡ÊÄÌ¾Î¡§¥À¡¼¥Ó¡¼¡Ë¡Ù¤À¤Ã¤¿¡£·è¾¡¤Ç´ØÅìÀª¤ò°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤¿µÈÅÄ¤Ï¡¢Ä¹Ç¯»ØÆ³¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¿Ê¿¸¶¤ÎÍ¥¾¡¤ò¸«ÆÏ¤±¤Æ£´Ãå¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£
¡ÖÊ¿¸¶¤µ¤ó¤¬ËÍ¤Î¸å¤í¤«¤éÍ¥¾¡¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢ËÍ¤Î¶¥ÎØ¿ÍÀ¸¤Ç¤â¤¢¤ì¤À¤±¤¦¤ì¤·¤¤¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤«¡¢¼«Ê¬¤¬Í¥¾¡¤¹¤ë¤è¤ê¤â¤¦¤ì¤·¤¤¤³¤È¤Ç¤·¤¿¡£¥Ç¥Ó¥å¡¼°Ê¹ß¡¢ÉðÅÄ¤µ¤ó¤ÈÊ¿¸¶¤µ¤ó¤Ë¶¥ÎØ¤ò¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢Ê¿¸¶¤µ¤ó¤ÏËÍ¤ÈÁö¤ë¥ì¡¼¥¹¤Ç²¿ÅÙ¤«¥±¥¬¤ò¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¥À¡¼¥Ó¡¼·è¾¡¤È¤¤¤¦ÉñÂæ¤Ç¡¢²¸ÊÖ¤·¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤¬¤ó¤Ð¤ì¤¿¤³¤È¤Ï¤è¤«¤Ã¤¿¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¤³¤Î¥ì¡¼¥¹¤¬¡Ö¼«Ê¬¤Î¼«¿®¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¸À¤¦µÈÅÄ¤Ï¡¢¤½¤Î¸å´°Á´Éü³è¤ò¿ë¤²¡¢Íâ2025Ç¯¤Î¥À¡¼¥Ó¡¼¤Çº£ÅÙ¤Ï¼«¿È¤¬Í¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£¤³¤Î»þ¤âÃç´Ö¤ò»×¤¦¥³¥á¥ó¥È¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¡Ê2023Ç¯¤Î¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¸å¤«¤é¡ËâÃ¿ù¤Ï¤º¤Ã¤ÈËÍ¤Î¤³¤È¤òµ¤¤Ë¤«¤±¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢º£²ó¤â¾¡Éé¸¢¤Î¤¢¤ë¤È¤³¤í¤Þ¤ÇÏ¢¤ì¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢Ãç´Ö¤Ë½õ¤±¤é¤ì¤Æ¾¡¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡·ë¶É¡¢µÈÅÄ¤ÈâÃ¿ù¤Ï¥ï¥ó¥Ä¡¼¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¡£ºÇ¹â¤Î·ë²Ì¤ËµÈÅÄ¤ÏËþÌÌ¤Î¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¡£
¡Ú¥Õ¥¡¥ó¤Ë²¸ÊÖ¤·¤·¤¿¤¤¡Û
¥À¡¼¥Ó¡¼¤ÎÍ¥¾¡²ñ¸«¤Ç¾Ð´é¤ò¸«¤»¤ëµÈÅÄ¡¡photo by Takahashi Manabu
¡¡µÈÅÄ¤Ï»Õ¾¢¡¢ÀèÇÚ¡¢Ãç´Ö¤È¤Îå«¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¡¢¤½¤Îå«¤òÎÈ¤Ë¤·¤Æ¶òÄ¾¤ËÅØÎÏ¤·¤Æ¤¤¿¡£¤½¤ó¤ÊÈà¤Ë¶¥ÎØ¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¤³¤ó¤ÊÅú¤¨¤¬ÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
¡Ö¿Í´ÖÌÏÍÍ¤¬¥ì¡¼¥¹¤ËÉ½¤ì¤Þ¤¹¤·¡¢¿Í¾ð¤â¤¢¤ë¤·¡¢¶î¤±°ú¤¤â¤¢¤ë¡£ÌÌÇò¤¤¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ë¤¬¤ó¤Ð¤Ã¤¿Ê¬¤¬¼«Ê¬¤ËÊÖ¤Ã¤Æ¤¯¤ë»Å»ö¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡Æ±»þ¤ËµÈÅÄ¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Î¤¬¤ó¤Ð¤ê¤¬¥Õ¥¡¥ó¤Î´î¤Ó¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤È´ê¤¦¡£
¡Ö¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¡¹¤¬¼Ö·ô¤òÇã¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡¢ËÍ¤é¤âÁö¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤é¶ËÎÏ¤ªÊÖ¤·¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ø¤³¤¤¤Ä¤ËÆþ¤ì¤Æ¤ª¤±¤Ð´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¤è¡Ù¡Ø¤ä¤Ã¤Ñ¤êµÈÅÄ¤ÏÍè¤ë¤è¤Í¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤è¤¦¤ÊÁª¼ê¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×
¡¡µÈÅÄ¤Î¸ÀÍÕ¤ÎÃ¼¡¹¤«¤é¡¢¥Õ¥¡¥ó¤¢¤Ã¤Æ¤Î¶¥ÎØ¡¢Ãç´Ö¤¢¤Ã¤Æ¤Î¾¡Íø¤È¤¤¤¦»×¤¤¤ò¤Ò¤·¤Ò¤·¤È´¶¤¸¤ë¡£¼«Ê¬¤ò°ú¤ÃÄ¥¤ê¾å¤²¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤âÃç´Ö¤Ê¤Î¤À¤«¤é¡¢Í¥¾¡¤·¤Æ´¶¼Õ¤³¤½¤¢¤ì¡¢¤ª¤´¤ê¹â¤Ö¤ë¤Î¤Ï¤ªÌç°ã¤¤¡£¤À¤«¤é¤½¤ÎÆü¤Î´î¤Ó¤Ï¼¡¤ÎÆü¤Ë»ý¤Á±Û¤µ¤º¡¢¼¡¤ÏÃç´Ö¤ò½õ¤±¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¤½¤·¤Æ¼«Ê¬¤âÀ®Ä¹¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤ËÅØÎÏ¤ò¤¹¤ë¡£¤½¤ó¤Ê»×¤¤¤À¡£
¡¡Éã¿Æ¤Ï²ÈÄí¤Ç¶¥ÎØ¤ÎÏÃ¤ò¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢µÈÅÄ¼«¿È¤Ï¤³¤ÎÌ¥ÎÏ¤¢¤ë¿¦¶È¤ò£µºÐ¤È£²ºÐ¤ÎÂ©»Ò¤¿¤Á¤ËÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤Þ¤À»Ò¤É¤â¤Ï¾®¤µ¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤ªÉã¤µ¤ó¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤¹¤´¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¼«Ëý¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤ÊÁª¼ê¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×
¡¡»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Õ¤¿¤ê¤¬¡¢¼«Ê¬¤Î¿ÊÏ©¤ò·è¤á¤ë»þ¤Ë¡¢ËÜ¿´¤«¤é¡Ö¶¥ÎØÁª¼ê¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×¤ÈÅÁ¤¨¤ëÆü¤¬º£¤«¤éÌÜ¤ËÉâ¤«¤Ö¤è¤¦¤À¡£
¡ÚProfile¡Û
µÈÅÄÂóÌð¡Ê¤è¤·¤À¡¦¤¿¤¯¤ä¡Ë
1995Ç¯£µ·î£·ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢°ñ¾ë¸©½Ð¿È¡£¹â¹»¤«¤é¼«Å¾¼Ö¶¥µ»¤ò»Ï¤á¡¢£³Ç¯»þ¤Ë¤ÏÁ´¹ñ¹â¹»ÁªÈ´¥Ý¥¤¥ó¥È¥ì¡¼¥¹¤ÇÍ¥¾¡¤·¡¢£´kmÂ®ÅÙ¶¥Áö¤Ç£¶°Ì¤È¤Ê¤ë¡£¹â¹»Â´¶È¸å¤Ë¶¥ÎØ³Ø¹»¤ËÆþ³Ø¡£¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥¥ã¥Ã¥×¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¤Ê¤Éºß¹»À®ÀÓ£¶°Ì¤ÇÂ´¶È¤·¤¿¡£20ºÐ¤Ç¶¥ÎØ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤¹¤ë¤È¤¤¤¤Ê¤ê13Ï¢¾¡¡¢Sµé¤ËÆÃÊÌ¾ºµé¤¹¤ë¡£¥Ç¥Ó¥å¡¼¤«¤é£²Ç¯¸å¤Ë¤Ï£Çµ¤Ç½é¤Î·è¾¡¿Ê½Ð¤ò²Ì¤¿¤¹¤È¡¢26ºÐ¤Î»þ¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿¶¥ÎØº×¤ÇGµ½éÍ¥¾¡¤ò¾þ¤ë¡£2025Ç¯£µ·î¤ÎGµÆüËÜÁª¼ê¸¢¶¥ÎØ¤Ç£²ÅÙÌÜ¤ÎGµÀ©ÇÆ¤òÃ£À®¤·¤¿¡£