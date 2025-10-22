10月21日、女優の菜々緒のスタッフが運営するInstagramが更新され、最新のスポーティーなスタイルが披露され、ファンからは驚きの声があがっている。

《今年のスケッチャーズのCM撮影を行いました！ 撮影はスケッチャーズ本社のあるロサンゼルスにてus 現地のスタッフさん達と》とつづられ、ショートパンツスタイルやK-POPアイドルなどを中心に流行している“下着見せコーデ”など、スポーティーなファッションでCM撮影する様子やロサンゼルスの街中を歩く様子の75秒ほどの動画を公開した。

菜々緒のあまりのスタイルの良さにコメント欄には

《何を着ても、何を履いてもステキです》

《スタイルえぐい 美しーーーい》

《菜々緒ちゃんセクシー過ぎです》

などといった歓喜の声があがっている。

菜々緒は大学生時代から、モデルやレースクイーンとして活動。172cmの長身と、股下85cmという圧倒的なスタイルの持ち主として知られている。

今年6月、自身のInstagramにマイクロビキニを着てマンタなどと泳ぐ動画を公開したのだが、ショーツの後ろの部分がほとんど“ひも”状態だったことが話題になった。

スタイル抜群の菜々緒だが、ここ最近の彼女はボディメイクに力を入れていると芸能プロ関係者は指摘する。

「2025年5月には、菜々緒さんのInstagramにジムでトレーニングする動画を投稿していました。マシンを使い、背筋を鍛える動きを繰り返す菜々緒さんの後ろ姿がアップされ、《菜々緒だって鍛えてるよ》《ジム通いして半年弱がたってちょっと筋肉ついてきた》とトレーニングに励んでいることをつづっていたのです」

2017年頃には、1日5食・週2でジム通いしスタイルを維持していると明かしており、以前からそのストイックさをのぞかせていた。さらに、ここ数年で表情も変わるほどに変化があったことを明かしていた。

「2025年8月に雑誌のインタビューでは、体調を崩したことをきっかけに、自分の身体を見直したと告白。2年かけて体の歪みの調整や骨盤の矯正を続け、《首の位置も調節してもらったので、顔周りのもたついた肉や輪郭もスッキリしました》と変化があったようです」（前出の芸能プロ関係者）

飽くなき美の追求により、菜々緒の美スタイルはさらに進化していきそうだ。