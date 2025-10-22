きょう午前、山形市あかねヶ丘陸上競技場の近くでクマの足跡が確認されました。

クマの行方は分かっておらず、市が注意を呼び掛けています。

【写真を見る】【動画】山形市中心部でクマの足跡確認 あかねヶ丘陸上競技場近く クマの行方はわからず

道路に残る足跡。道路上を移動した様子が見て取れます。

形からクマのものとみられています。

山形市によりますときょう午前９時４０分ごろ山形市長苗代の路上で足跡が確認されました。

場所は山形市あかねヶ丘陸上競技場の敷地から南西方向におよそ３００メートルの地点です。幹線道路の通称・西回りバイパスのそばで住宅街にも近い場所でした。

クマの行方は分かっておらず、市が注意を呼び掛けています。

■米沢市や鶴岡市でも...

また、米沢市ではきょう午前３時ごろ米沢市六郷町西藤泉の鬼面川付近でクマ１頭が目撃されました。

クマは体長１メートルほどと見られ、今のところ人や物への被害は確認されていません。

このほか、クマは鶴岡市でも目撃されています。

秋は、冬眠に向けてクマが活発に活動する時期となっていて、各自治体や警察などが注意を呼び掛けています。