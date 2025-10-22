ナルミヤキャラクターズ、大阪で“たこやき化” 関西で初POP UP SHOP、ルクアで開幕・限定アイテム【商品例一覧】
関西初上陸となる『ナルミヤキャラクターズ POP UP SHOP』が、大阪駅のルクア大阪で22日から始まった。9F「LUCUAホール」で、11月3日まで開催される。
【写真】ナルミヤキャラクターズ、ルクア大阪限定「たこやきアクリルキーホルダー」など
ナルミヤ・インターナショナルが展開するアパレルブランド「エンジェルブルー」のナカムラくん、「メゾ ピアノ」のベリエちゃん、「ポンポネット」のミントくん、「デイジーラヴァーズ」のルッキーなど、平成のジュニアブームを牽引したナルミヤキャラクターズが大阪に大集合。キャラクターたちが大阪名物“たこやき”になったルクア大阪限定グッズも登場する。
■『ナルミヤキャラクターズ POP UP SHOP』
開催日：2025年10月22日（水）〜11月3日（月・祝）
開催時間：10:30〜20:30
場所：大阪府大阪市北区梅田3-1-3 ルクア9F「LUCUAホール」
商品例
【ルクア大阪 初お披露目】「キャラ総柄ランチバッグ」3300円（税込）
【ルクア大阪 初お披露目】「メッセージカード」440円（税込）
【ルクア大阪限定】「たこやきアクリルキーホルダー」660円（税込）
【ルクア大阪限定】「たこやきステッカー」550円（税込）
「シルバーぬいぐるみチャーム」3300円（税込）
「3Dラバーキーチャーム」1320円（税込）
ナルミヤキャラクターズ オリジナルショッパーをプレゼント
開催期間中、5000円（税込）以上購入でナルミヤキャラクターズ オリジナルショッパーを1枚進呈
※1会計につき、ショッパーは1枚のお
※なくなり次第終了
