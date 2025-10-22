　10月22日のPTSナイトタイムセッション（17:00～06:00）17時30分時点で売買が成立したのは241銘柄。東証終値比で上昇は82銘柄、下落は131銘柄だった。日経平均株価構成銘柄の売買成立数は59銘柄。うち値上がりが12銘柄、値下がりは39銘柄と売りが優勢。ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信<1570>は510円安と大幅安に売られている。
　PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の22日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。


△PTS値上がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <7238>　ブレーキ　　　　　169.9　+46.9（ +38.1%）
2位 <4082>　稀元素　　　　　　　944　 +150（ +18.9%）
3位 <7837>　アールシー　　　　　830　 +120（ +16.9%）
4位 <6566>　要興業　　　　　　 1830　 +246（ +15.5%）
5位 <9348>　アイスペース　　　　528　　+53（ +11.2%）
6位 <3837>　アドソル日進　　 1460.5 +145.5（ +11.1%）
7位 <2112>　塩水糖　　　　　　　528　　+52（ +10.9%）
8位 <6286>　静甲　　　　　　 1157.8　+76.8（　+7.1%）
9位 <425A>　ＧＸ純金　　　　　　360　+22.2（　+6.6%）
10位 <4771>　Ｆ＆Ｍ　　　　　　 2950　 +138（　+4.9%）


▼PTS値下がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <5576>　ＯＢシステム　　　 2900　 -215（　-6.9%）
2位 <8918>　ランド　　　　　　　9.4　 -0.6（　-6.0%）
3位 <6171>　土木管理　　　　　　450　　-27（　-5.7%）
4位 <2485>　ティア　　　　　　　487　　-22（　-4.3%）
5位 <4722>　フューチャー　　 2089.5　-85.5（　-3.9%）
6位 <2721>　ＪＨＤ　　　　　　　225　　 -6（　-2.6%）
7位 <401A>　霞ヶ関ホテル　　 103000　-2500（　-2.4%）
8位 <6993>　大黒屋　　　　　　 37.1　 -0.9（　-2.4%）
9位 <6958>　日本ＣＭＫ　　　　387.1　 -8.9（　-2.2%）
10位 <2586>　フルッタ　　　　　246.6　 -5.4（　-2.1%）


△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <4005>　住友化　　　　　　469.5　 +7.5（　+1.6%）
2位 <7832>　バンナムＨＤ　　　 4920　　+57（　+1.2%）
3位 <9104>　商船三井　　　　　 4453　　+23（　+0.5%）
4位 <9501>　東電ＨＤ　　　　　　786　 +3.0（　+0.4%）
5位 <7201>　日産自　　　　　　378.9　 +1.2（　+0.3%）
6位 <5713>　住友鉱　　　　　　 4938　　+11（　+0.2%）
7位 <8766>　東京海上　　　　　 5952　　+11（　+0.2%）
8位 <4503>　アステラス　　　　 1625　 +2.0（　+0.1%）
9位 <8591>　オリックス　　　　 3878　　 +4（　+0.1%）
10位 <8725>　ＭＳ＆ＡＤ　　　 3308.1　 +1.1（　+0.0%）


▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <5801>　古河電　　　　　　 9200　 -113（　-1.2%）
2位 <5803>　フジクラ　　　　　16758　 -177（　-1.0%）
3位 <6981>　村田製　　　　　　 2920　-30.0（　-1.0%）
4位 <6526>　ソシオネクス　　　 2926　-28.5（　-1.0%）
5位 <6920>　レーザーテク　　　21204　 -206（　-1.0%）
6位 <5401>　日本製鉄　　　　　　622　 -5.1（　-0.8%）
7位 <7205>　日野自　　　　　　370.5　 -2.4（　-0.6%）
8位 <7013>　ＩＨＩ　　　　　　 3005　-18.0（　-0.6%）
9位 <6479>　ミネベア　　　　 3007.1　-17.9（　-0.6%）
10位 <6594>　ニデック　　　　　 2597　-15.0（　-0.6%）



※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得

株探ニュース