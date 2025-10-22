[PTS]ナイトタイムセッション17時30分時点 上昇82銘柄・下落131銘柄（東証終値比）
10月22日のPTSナイトタイムセッション（17:00～06:00）17時30分時点で売買が成立したのは241銘柄。東証終値比で上昇は82銘柄、下落は131銘柄だった。日経平均株価構成銘柄の売買成立数は59銘柄。うち値上がりが12銘柄、値下がりは39銘柄と売りが優勢。ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信<1570>は510円安と大幅安に売られている。
PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の22日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。
△PTS値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <7238> ブレーキ 169.9 +46.9（ +38.1%）
2位 <4082> 稀元素 944 +150（ +18.9%）
3位 <7837> アールシー 830 +120（ +16.9%）
4位 <6566> 要興業 1830 +246（ +15.5%）
5位 <9348> アイスペース 528 +53（ +11.2%）
6位 <3837> アドソル日進 1460.5 +145.5（ +11.1%）
7位 <2112> 塩水糖 528 +52（ +10.9%）
8位 <6286> 静甲 1157.8 +76.8（ +7.1%）
9位 <425A> ＧＸ純金 360 +22.2（ +6.6%）
10位 <4771> Ｆ＆Ｍ 2950 +138（ +4.9%）
▼PTS値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <5576> ＯＢシステム 2900 -215（ -6.9%）
2位 <8918> ランド 9.4 -0.6（ -6.0%）
3位 <6171> 土木管理 450 -27（ -5.7%）
4位 <2485> ティア 487 -22（ -4.3%）
5位 <4722> フューチャー 2089.5 -85.5（ -3.9%）
6位 <2721> ＪＨＤ 225 -6（ -2.6%）
7位 <401A> 霞ヶ関ホテル 103000 -2500（ -2.4%）
8位 <6993> 大黒屋 37.1 -0.9（ -2.4%）
9位 <6958> 日本ＣＭＫ 387.1 -8.9（ -2.2%）
10位 <2586> フルッタ 246.6 -5.4（ -2.1%）
△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <4005> 住友化 469.5 +7.5（ +1.6%）
2位 <7832> バンナムＨＤ 4920 +57（ +1.2%）
3位 <9104> 商船三井 4453 +23（ +0.5%）
4位 <9501> 東電ＨＤ 786 +3.0（ +0.4%）
5位 <7201> 日産自 378.9 +1.2（ +0.3%）
6位 <5713> 住友鉱 4938 +11（ +0.2%）
7位 <8766> 東京海上 5952 +11（ +0.2%）
8位 <4503> アステラス 1625 +2.0（ +0.1%）
9位 <8591> オリックス 3878 +4（ +0.1%）
10位 <8725> ＭＳ＆ＡＤ 3308.1 +1.1（ +0.0%）
▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <5801> 古河電 9200 -113（ -1.2%）
2位 <5803> フジクラ 16758 -177（ -1.0%）
3位 <6981> 村田製 2920 -30.0（ -1.0%）
4位 <6526> ソシオネクス 2926 -28.5（ -1.0%）
5位 <6920> レーザーテク 21204 -206（ -1.0%）
6位 <5401> 日本製鉄 622 -5.1（ -0.8%）
7位 <7205> 日野自 370.5 -2.4（ -0.6%）
8位 <7013> ＩＨＩ 3005 -18.0（ -0.6%）
9位 <6479> ミネベア 3007.1 -17.9（ -0.6%）
10位 <6594> ニデック 2597 -15.0（ -0.6%）
※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得
株探ニュース
