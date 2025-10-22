U15のバレーボール大会 勝田ライオンズ×リヴァーレ杯が開催決定！

大同生命SV.LEAGUE WOMEN（SVリーグ女子）のAstemoリヴァーレ茨城が22日（水）、11月9日（日）にU15のバレーボール大会の開催が決定したことを発表した。クラブ公式サイトが伝えている。

『勝田ライオンズ×リヴァーレ杯』として開催が決まった今大会は、茨城県ひたちなか市の勝田ライオンズクラブが主催、Astemoが共催となり、茨城県内（主に近隣）で活動を行う6チームを招きU15のバレーボール大会を行うもので、次世代を担う子供たちの活躍の場としてはもちろん、スポーツを通して地域の輪を広げる大会を目指している。

開場はリヴァーレアリーナにて行われ、午前中にグループ戦、午後からは順位決定戦が行われる。試合以外にも、Astemoのグッズ販売や、昼休憩時の様々なイベントも企画されている。さらに、9日（日）当日に開催されるSVリーグ女子第5節GAME2 クインシーズ刈谷戦の試合結果予想チャレンジも行われ、予想が的中した人にはオリジナルグッズも渡されるとのこと。

なお、U15大会で優勝したチームとリヴァーレOGのエキシビジョンマッチの実施も予定しており、楽しみが盛りだくさんな大会運営となっている。