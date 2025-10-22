SVオールスターの概要が発表！ 24日からファン投票開始

公益社団法人SVリーグは22日（水）、2026年1月31日（土）と2月1日（日）に行われるALL STAR GAMESの概要を発表した。

石川県で行われた2024-25シーズンのオールスターゲーム時に兵庫県のGLION ARENA KOBEで行われることが発表されていた今シーズンのSVリーグオールスターゲーム。 昨シーズンに引き続きタイトルパートナーには株式会社三菱ＵＦＪ銀行に、大会正式名称は「エムット presents SV.LEAGUE ALL STAR GAMES 2025-26 KOBE」に決まった。

2日間のうち、女子を1月31日（土）、男子を2月1日（日）に開催。出場選手の選出は、SVリーグの配信を行う『J SPORTS』とSVリーグで活躍する選手のカードをコレクションするWEBアプリケーション『Vコレ』を用いたファン投票とリーグ推薦により決定する。

10 月24 日（金）から11月24日（月）にかけてファン投票が行われ、 11月7 日（金）には投票の中間発表も実施。出場選手とヘッドコーチ発表及びキャプテンは11 月 28 日（金）に発表される予定だ。またチーム分けドラフト会議の結果は2025年12月中旬の発表を予定している。

チケットについては、先行販売を11月7日（金）から11月24日（月）にかけて受け付け、11月27日（木）に当選発表。一般販売は12月上旬予定している。

また、オールスターゲームは『J SPORTS オンデマンド』でライブ配信。キャプテンによるチーム分けドラフト会議も配信される予定だ。