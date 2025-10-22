¡Úµð¿Í¡Û²¬ËÜÏÂ¿¿¡¡²ñ¸«¤ÇÈë¤á¤¿¤ë¥á¥¸¥ã¡¼¤Ø¤Î»×¤¤ÇúÈ¯¡Ö¤½¤Î°ì¿´¤Ç´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¿¡×
¡¡µð¿Í¡¦²¬ËÜÏÂ¿¿ÆâÌî¼ê¡Ê£²£¹¡Ë¤Ï£²£²Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ë¤¢¤ëµåÃÄ»öÌ³½ê¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿µ¼Ô²ñ¸«¤ËµÈËÜÊÔÀ®ËÜÉôÄ¹¤È¤È¤â¤ËÅÐÃÅ¡£µåÃÄ¤Ë¥Ý¥¹¥Æ¥£¥ó¥°À©ÅÙ¤òÍøÍÑ¤·¤¿£Í£Ì£ÂµåÃÄ¤È¤Î°ÜÀÒ¸ò¾Ä¤òÍÆÇ§¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡²¬ËÜ¤Ï¡Ö¤º¤Ã¤È¡Ê¥á¥¸¥ã¡¼¤Ë¡Ë¹Ô¤¤¿¤¤¤Ã¤Æµ¤»ý¤Á¤Ï¤¢¤Ã¤Æ¡£°ì·³¤Ç»î¹ç¤Ë½Ð¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¡¢¸ò¾Ä¤Î¾ì¤Ç¡Ø¤½¤¦¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¤º¤Ã¤ÈÏÃ¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥á¥¸¥ã¡¼¤Ø¤ÎÀÚ¼Â¤Ê»×¤¤¤òÌÀ¤«¤·¡¢¡Ö¤¹¤´¤¯¥ì¥Ù¥ë¤¬¹â¤¯¤ÆÀ¤³¦°ì¤Î¥ê¡¼¥°¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢ËÍ¤â¤½¤³¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤¿¤¤¤Ê¤Ã¤Æµ¤»ý¤Á¤Ç¾ï¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¤½¤¦¤¤¤¦°ì¿´¤Ç´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÎÏ¶¯¤¯¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡º£µ¨¤Ï£µ·î¤Ëº¸Éªð×ÂÓÂ»½ý¤Ë¤è¤êÄ¹´üÎ¥Ã¦¤âÍ¾µ·¤Ê¤¯¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Î¡¢£¸·î£±£¶Æü¤Îºå¿ÀÀï¡ÊÅìµþ¥É¡¼¥à¡Ë¤ËÉüµ¢¤·¤Æ¤«¤é¤Ï·×£¶£¹»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¡£ÂÇÎ¨£³³ä£²Ê¬£·ÎÒ¡¢£±£µËÜÎÝÂÇ¡¢£´£¹ÂÇÅÀ¤È¼çË¤¤È¤·¤Æ¤Î°ÕÃÏ¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡¥á¥¸¥ã¡¼¤Ø¤ÎÄ©Àï¤òÉ½ÌÀ¤·¡¢Ì´¤Ø¤ÎÂè°ìÊâ¤òÆ§¤ß½Ð¤·¤¿ÇØÈÖ¹æ£²£µ¡£È¿ÂÐ¤ÎÀ¼¤¬½Ð¤ë¤Î¤Ï³Ð¸ç¤Î¾å¤À¡£
¡Ö¤â¤Á¤í¤ó¸·¤·¤¤À¤³¦¤À¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤ÏÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤·¡¢¡ØÆüËÜ¤Ë»Ä¤Ã¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¡Ù¤È¤«¸·¤·¤¤À¼¤â¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤·¡Ä¡£¤¿¤À¤½¤ì¤Ï¼«Ê¬¤¬¹Ô¤Ã¤Æ¤ß¤Ê¤¤¤ÈÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤Ç¤¹¤·¡¢¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤Ê¤¤¤ÈÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤â¾µÃÎ¤Î¾å¤Ç¾¡Éé¤·¤¿¤¤»×¤¤¤Ç¤¹¡×¡£·è°Õ¤¬ÍÉ¤é¤°¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡£±£±·î£±Æü°Ê¹ß¤Ë£Î£Ð£Â¤òÄÌ¤¸¤Æ£Í£Ì£Â¤Ë¥Ý¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¤ò¿½ÀÁ¤¹¤ë¸«ÄÌ¤·¤À¡£