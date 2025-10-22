山中柔太朗×高松アロハ『純愛上等！』「平穏」と「刺激」が共存!? 日常をのぞき見できる場面写真解禁！
M！LK・山中柔太朗と超特急・高松アロハ（※高は正式には「はしごだか」）がダブル主演する映画『純愛上等！』より、円（高松）と美鶴（山中）の日常をのぞき見できる場面写真7点が解禁。併せて追加キャストとして、那須ほほみ、山中聡、芸人・オラキオの出演が発表された。
【写真】ほっこりからドキドキまで『純愛上等！』場面写真イッキ見！
原作の『純愛上等！』は、『ノンケ上司、30日の開発メソッド』『佐久間くんと多喜くん、結婚するらしいよ』の七緒によるBLコミックで、敵対する高校のトップを張るヤンキーふたりが織りなすラブストーリー。2024年12月に原作漫画の配信開始と同時に実写映画化プロジェクトが発表され、大きな話題を呼んだ。
紅桜高校でトップを張る亀井円（高松アロハ）。誰よりも明るく人望の厚さで仲間を束ね、喧嘩となると負け知らずの円だったが、ある出来事をきっかけに「もう喧嘩も、恋愛もしない」と決め、1人留年が決まりながらも、仲間たちと平穏な日々を過ごしていた。
そんなある日、2年前に停戦を結んだはずの敵校・白岩高校のトップ・佐藤美鶴（山中柔太朗）が円を尋ねてきたことで、紅高と白高の間で緊張が走る。寡黙で一見何を考えているのか分からない美鶴だったが、円の祖母がやっている駄菓子屋「かめいや」の2階に入居することに。共に過ごしていくうちに、円は美鶴の優しさとたくましさに触れていく――。
熱いアクションシーンも織り交ぜながら、衝動的で純粋な恋模様を真っ直ぐに描いたラブストーリーである本作。この度、新たな場面写真7点が一挙解禁された。
1点目は、円が、彼の祖母が営む駄菓子屋「かめいや」の2階に入居した美鶴と、いっしょに食卓を囲み楽しむ仲睦まじいカット。心がほっこりするような穏やかな日常が切り取られている。2点目は、家で寝ている円の口元に美鶴がそっと触れる、ドキッとする近距離シーン。3点目は、円の幼馴染であり、側で円を見守り続けてきた露木（嵐翔真）との関係性が見えるカット。
4点目は、円がボーイとして働く姿。5点目は制服姿の美鶴、6点目はそんな美鶴が紅校生に絡まれるシーン。7点目は、円が2年前に足を怪我した弟・樹（白鳥晴都）のリハビリを隣で見守る姿を捉えた、胸アツな兄弟愛を感じさせるカットとなっている。
さらに今回、個性豊かな追加キャスト3名が解禁。
円のアルバイト先であるお店のキャバ嬢・リリカを演じるのは、Z世代最注目の俳優・モデル、那須ほほみ。TGCやGirlsAwardなど大型ファッションショーにレギュラー出演するほか、今年公開の映画『カラダ探し THE LAST NIGHT』 にも出演し、待機作が多数控えている。
円の幼なじみであるヤマこと山本敬太の父を演じるのは、 山中聡 。現在放送中の大河ドラマ『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』（NHK総合ほか）で杉田玄白役として出演するほか、数多くの大作で活躍する実力派俳優だ。
同じく、円の幼なじみであるネギシこと根岸光雄の父を演じるのは、お笑い芸人で俳優のオラキオ 。体操選手モノマネで知られており、冠番組『オラキオスポーツ』（サガテレビ）が放送中。俳優としては、『龍が如く 〜 Beyond the Game 〜』などのドラマや映画、舞台に出演している。劇中内でもインパクトを放つ3人の登場シーンにも注目だ。
なお本作は今後、公開日や主題歌、追加キャストも解禁していく予定。
映画『純愛上等！』は、2026年全国公開。
【写真】ほっこりからドキドキまで『純愛上等！』場面写真イッキ見！
原作の『純愛上等！』は、『ノンケ上司、30日の開発メソッド』『佐久間くんと多喜くん、結婚するらしいよ』の七緒によるBLコミックで、敵対する高校のトップを張るヤンキーふたりが織りなすラブストーリー。2024年12月に原作漫画の配信開始と同時に実写映画化プロジェクトが発表され、大きな話題を呼んだ。
そんなある日、2年前に停戦を結んだはずの敵校・白岩高校のトップ・佐藤美鶴（山中柔太朗）が円を尋ねてきたことで、紅高と白高の間で緊張が走る。寡黙で一見何を考えているのか分からない美鶴だったが、円の祖母がやっている駄菓子屋「かめいや」の2階に入居することに。共に過ごしていくうちに、円は美鶴の優しさとたくましさに触れていく――。
熱いアクションシーンも織り交ぜながら、衝動的で純粋な恋模様を真っ直ぐに描いたラブストーリーである本作。この度、新たな場面写真7点が一挙解禁された。
1点目は、円が、彼の祖母が営む駄菓子屋「かめいや」の2階に入居した美鶴と、いっしょに食卓を囲み楽しむ仲睦まじいカット。心がほっこりするような穏やかな日常が切り取られている。2点目は、家で寝ている円の口元に美鶴がそっと触れる、ドキッとする近距離シーン。3点目は、円の幼馴染であり、側で円を見守り続けてきた露木（嵐翔真）との関係性が見えるカット。
4点目は、円がボーイとして働く姿。5点目は制服姿の美鶴、6点目はそんな美鶴が紅校生に絡まれるシーン。7点目は、円が2年前に足を怪我した弟・樹（白鳥晴都）のリハビリを隣で見守る姿を捉えた、胸アツな兄弟愛を感じさせるカットとなっている。
さらに今回、個性豊かな追加キャスト3名が解禁。
円のアルバイト先であるお店のキャバ嬢・リリカを演じるのは、Z世代最注目の俳優・モデル、那須ほほみ。TGCやGirlsAwardなど大型ファッションショーにレギュラー出演するほか、今年公開の映画『カラダ探し THE LAST NIGHT』 にも出演し、待機作が多数控えている。
円の幼なじみであるヤマこと山本敬太の父を演じるのは、 山中聡 。現在放送中の大河ドラマ『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』（NHK総合ほか）で杉田玄白役として出演するほか、数多くの大作で活躍する実力派俳優だ。
同じく、円の幼なじみであるネギシこと根岸光雄の父を演じるのは、お笑い芸人で俳優のオラキオ 。体操選手モノマネで知られており、冠番組『オラキオスポーツ』（サガテレビ）が放送中。俳優としては、『龍が如く 〜 Beyond the Game 〜』などのドラマや映画、舞台に出演している。劇中内でもインパクトを放つ3人の登場シーンにも注目だ。
なお本作は今後、公開日や主題歌、追加キャストも解禁していく予定。
映画『純愛上等！』は、2026年全国公開。