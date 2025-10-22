「アーケードアーカイブス」より『ミッドナイトランディング』が10月23日に配信決定 夜の空港が舞台の本格フライトシミュレーター
アーケードゲームの名作を忠実に再現する「アーケードアーカイブス」（Nintendo Switch／PS4）＆「アーケードアーカイブス2」（Nintendo Switch2／PS5／Xbox Series X|S）向けに、新規コンテンツ『ミッドナイトランディング』が、10月23日より配信される。
【写真】本格的な飛行機の操作が楽しめる『ミッドナイトランディング』スクリーンショット
『ミッドナイトランディング』は、1987年にタイトーから発売されたフライトシミュレーションゲームだ。プレイヤーは真夜中の大空を飛ぶ航空機を操縦し、陸地の明かりを頼りに安全に空港へ着陸することが目標となっている。
アーケードアーカイブス配信日の19時からは、公式番組『アーケードアーカイバー』をYouTubeライブにて生配信。10月23日は『ミッドナイトランディング特集』が放送。タイトーの外山氏とお林氏が出演予定だ。
『アーケードアーカイブス ミッドナイトランディング』（Nintendo Switch／PS4）、『アーケードアーカイブス2 ミッドナイトランディング』（Nintendo Switch2／PS5／Xbox Series X|S）は、2025年10月23日配信予定。
