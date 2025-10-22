ヒュー・ジャックマン、W不倫の恋人サットン・フォスターと空港で2ショット 元妻とは友人として関係修復中
W不倫が指摘されたヒュー・ジャックマンとサットン・フォスターが、ニューヨークの空港に仲良く到着する姿をキャッチされた。ヒューは長年連れ添った元妻と、友人として関係を修復中だそうだ。
【写真】ヒュー・ジャックマン＆サットン・フォスター、空港で2ショットをキャッチ
MailOnlineによると、現地時間10月19日、ヒューとサットンがニューヨークの空港で一緒にいるところをキャッチされた。
ヒューは、白いTシャツにグレーのパンツを合わせたラフな服装。キャップと黒いマスクで顔を覆い、リュックを背負ってスーツケースを手にしていた。隣を歩くサットンは、黒いデニムにマスタードイエローのカーディガンとマルチカラーのスカーフを重ね、ナチュラルなスタイルが印象的だった。
2人がどこから到着したのかは不明だが、サットンは翌20日に、郊外の道路に虹がかかる様子をインスタグラム・ストーリーズでシェア。一方のヒューは、セントラルパークで散歩をしていたようで、紅葉を投稿し「母なる自然の産物」と綴った。
2023年に、27年連れ添った13歳年上の妻、デボラ＝リー・ファーネスと電撃離婚を発表したヒュー。後に、舞台『ザ・ミュージックマン』（2021〜2023）で共演したサットンとのロマンスが発覚し、W不倫が取り沙汰された。デボラは当時、「深く傷ついた」「トラウマ的な裏切り」などと表現していたが、最近になって関係修復に向けて動いているそうだ。
RaderOnlineによると、「ヒューは長い間デボラとの和解に務めてきたが、ご想像のとおり、彼女の心の準備が出来るまで時間がかかった」と関係者がコメント。「法的な問題がすべて解決したことで、ようやく彼女の心の準備が整ったようだ。最近2人は、ニューヨークで何度か会い、話し合いをしています。あらゆる点で状況は劇的に改善しており、これは全員にとって、特に子どもたちにとって素晴らしいことです」と語っている。
