サムスンは22日、Android XR搭載ヘッドセット「Galaxy XR」の発表会において、AIグラスを開発中であることを明らかにした。

サムスンのビジョンによると、XRデバイスは、没入型のヘッドセットから一日中着用できるAIグラスまで幅広く展開され、それぞれが1日のさまざまなシーンで活躍する存在になるという。

とくにAIグラスは、軽量なメガネ型デバイスというフォームファクタを採用し、没入型ヘッドセットと並ぶAndroid XR対応デバイスとして位置づけられている。サムスンは現在、グーグルと共同でAIグラスを開発しており、このプロジェクトに大きな期待を寄せている。

将来的には、GalaxyエコシステムにおけるAIスマートフォンやウォッチ、リングなどが、グラス型デバイスのハブや入力デバイスなることも想定されている。

またサムスンは、AIグラスをユーザーのライフスタイルに溶け込む新しいデバイスとして展開するため、アイウェア分野で先進的なブランドであるWarby ParkerやGENTLE MONSTERと提携し、開発を進めている。