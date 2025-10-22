ラグビーリーグワン１部・静岡ブルーレヴズは２２日、新ジャージー発表会見を静岡市内で開いた。

ファーストジャージーは従来と同じ青を基調にしているが、首元にワンポイントで赤色が入った。また、セカンドは赤からグレーに変更。右胸には武具などに用いられた「うろこ模様」を富士山で再解釈したデザインがほどこされた。静岡が誇る「日本一深い駿河湾」がファーストの青に、「日本一高い富士山」の冬景色がセカンドのグレーにイメージされている。

会見には日野剛志、ヴェティ・トゥポウ、岡崎颯馬、ヴァレンス・テファレの４選手が、新ジャージーを着用して登場。トゥポウは「プレーオフ初戦で負けた昨季の悔しさを持って、ハードなトレーニングに励んでいます」と話し、岡崎も「全員が同じ方向を見て進んでいます」と、１２月に控えるシーズン開幕への手応えを口にした。

レヴズの開幕戦は１２月１４日、神奈川・日産スタジアムで横浜と対戦する。同２１日にヤマハスタジアムで昨季王者・ＢＬ東京を迎え撃つ。日野は「ホームの開幕戦の相手がチャンピオンのＢＬ東京。気合が入ります。この新しいジャージーで勝って、勢いをつけたい」と自信をのぞかせた。

（里見 祐司）