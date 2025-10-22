１１月２７日に開幕するプロボクシングの「フェニックスバトル スーパーフェザー級１０００万円トーナメント」の組み合わせが２２日、発表された。「亀田３兄弟」のいとこで日本フェザー級７位の亀田京之介（２７）＝ＭＲ＝は、来年２月１９日の１回戦で前ＷＢＯアジアパシフィック・スーパーフェザー級王者・渡辺海（２２）＝ライオンズ＝と激突することが決まった。亀田は今月２５日にキルギス・ビシュケクで元世界３階級王者ジョンリール・カシメロ（３６）＝フィリピン＝と５８キロ契約１０回戦で対戦する。

トーナメントには、日本ボクシングコミッション（ＪＢＣ）のライセンスを保持する日本人のＡ級（８回戦以上）ボクサー１５選手が出場。優勝賞金１０００万円を争う。今年３月の５度目の防衛戦で計量失格となり１年間のライセンス停止処分を受けている前日本フェザー級王者・松本圭佑（２６）＝大橋＝はシードとなり、来年５月予定の準々決勝から出場する。準決勝は来年８月、決勝は来年１２月に行われる予定。

◆１回戦の対戦カードは以下の通り。（数字はスーパーフェザー級の日本ランキング）

＜１１月２７日＞

それいけ太一（ＫＧ大和、２）ＶＳ砂川隆裕（沖縄ワールドリング、１）

＜２６年１月３０日＞

木谷陸（ＫＧ大和、６）ＶＳ大谷新星（真正、５）

＜２６年２月１９日＞

龍王（角海老、８）ＶＳ岩崎一輝（勝輝）

福井貫太（石田、９）ＶＳ向山太尊（ＤＡＮＧＡＮ）

木村蓮太郎（駿河男児、３）ＶＳ石井龍誠（金子、１３）

牛島龍吾（八王子中屋）ＶＳ英豪（緑、１４）

亀田京之介（ＭＲ）ＶＳ渡辺海（ライオンズ、７）

※松本圭佑（大橋）は来年５月予定の準々決勝で龍王ＶＳ岩崎一輝の勝者と対戦。

◆リザーバー（出場選手の怪我、その他の理由で出場できなかった場合に出場）

新井志道（黒崎ＫＡＮＡＯ）

安村綺麗（泉北）