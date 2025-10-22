体型カバーには“この形”かも！【ZARA】40・50代の味方♡「バルーンパンツ」

体型の変化を感じやすい40・50代のボトムス選びに、新たな味方となりそうなのが「バルーンパンツ」。ふんわりと丸みを帯びたフォルムが下半身をさりげなくカバーしながら、コーデをおしゃれに見せてくれそう。今回は、素材やデザインにこだわりを感じる「バルーンパンツ」を【ZARA（ザラ）】からラインナップ。体型カバーとおしゃれを両立する1本を、この秋のコーデにぜひ取り入れて。

とろみと光沢のある生地がこなれ感たっぷり

【ZARA】「ZW COLLECTION リボン付きバルーンパンツ」\8,590（税込）

レーヨン混紡糸による、なめらかな落ち感が特徴のバルーンパンツ。歩くたびに揺れるドレープ感とツヤのあるレッドブラウンカラーが、大人の上品さを引き立ててくれそう。裾の絞り具合を調整できる共布のリボンが、さりげなくキュートなアクセントに。

秋ムードを加速させるスエード調素材

【ZARA】「フェイクスエード バルーンパンツ」\5,990（税込）

スエード調素材ならではの柔らかい起毛感と落ち着いたカーキカラーが、秋らしさと上品さを演出するバルーンパンツ。なだらかな曲線のトレンドシルエットで、旬度の高い着こなしを楽しめそう。共布のベルトはトップスをタックインしたときのポイントになります。

バルーン × ハイウエストでスタイルアップ

【ZARA】「PANTALÓN BALLOON RAYA DIPLOMÁTICA ZW COLLECTION」\8,590（税込）

細いストライプとネイビーブルーカラーが、大人っぽくマニッシュな印象のパンツ。ハイウエストのバルーン型で、下半身のラインをカバーしながら腰の位置を高く見せ、スタイルアップが狙えそうです。ボタンでクシュッと裾をまとめるデザインが個性的で、ベルトループなしのシンプルなウエストとの対比によって、スタイリッシュに見せてくれそう。

リアルレザーの質感がコーデを格上げ

【ZARA】「ZW COLLECTION レザーバルーンパンツ」\55,990（税込）

子羊皮100%のリッチなリアルレザーパンツ。本革だけあってハイプライスですが、手入れをして経年変化を楽しみながら長く愛用できそうです。裾にボタンが付いており、留めればバルーンパンツ外せばワイドパンツとして穿けるので、コーデに合わせて使い分けてみて。上品なバターカラーで、フェミニンな着こなしにも取り入れやすい。

※すべての商品情報・画像はZARA出典です。

writer：tama.N