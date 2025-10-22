¥É·³ËÜµòÃÏ¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤Î»ëÀþÃ¥¤Ã¤¿¡ÈÆüËÜ¸ì¡É¡Ö¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡×¡¡Ìö¤Ã¤¿18Ê¸»ú¤ËÅ£ÉÕ¤±
»³ËÜÍ³¿¤Î¡ÈÌ¾¸À¡É¤¬Áá¤¯¤âT¥·¥ã¥Ä²½
¡¡ÊÆÂç¥ê¡¼¥°¤Î¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï¡¢2Ç¯Ï¢Â³¤Ç¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¡ÊWS¡Ë¿Ê½Ð¡£¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤È24Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö25Æü¡Ë¤«¤éÀ¤³¦°ì¤ò¤«¤±¤ÆÀï¤¦¡£µåÃÄ¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ï¡¢WS¤Ë¸þ¤±¤ÆÎý½¬¤ò¹Ô¤¦¥Ê¥¤¥ó¤ÎÍÍ»Ò¤òÅê¹Æ¡£¤½¤ÎÃæ¤ÇÈ¯¸«¤µ¤ì¤¿¡¢ÆüËÜ¸ì¤Ç¡ÈÌ¾¸À¡É¤¬½ñ¤«¤ì¤¿T¥·¥ã¥Ä¤¬¸½ÃÏ¥Õ¥¡¥ó¤ÎÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç´À¤òÎ®¤¹Áª¼ê¤¿¤Á¡£¤½¤ì¤¾¤ìÀÄ¤ò´ðÄ´¤È¤·¤¿Îý½¬Ãå¤ò¿È¤ËÃå¤±¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ç¤â°ìºÝÌÜ¤ò°ú¤¤¤¿¤Î¤¬¡¢¥¥±¤ä¥«¥¹¥Ñ¥ê¥¦¥¹¤¬ÃåÍÑ¤·¤¿ÀÄ¤¤T¥·¥ã¥Ä¡£Ãæ¿´¤Ë¤Ï»³ËÜÍ³¿Åê¼ê¤¬¥×¥ê¥ó¥È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡»³ËÜ¤Î²¼¤Ë¤ÏÆüËÜ¸ì¤Ç¡Ö²¿¤È¤·¤Æ¤âÉé¤±¤ë¤ï¤±¤Ë¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡×¤ÎÊ¸»ú¡£¾åÉô¤Î¡ÖLosing isn¡Çt an option¡×¤Ï¡¢¤½¤ì¤ò±ÑÌõ¤·¤¿¤â¤Î¤ÎÍÍ¤À¡£¤³¤Î¡ÈÌ¾¸À¡É¤Ï¡¢»³ËÜ¤¬ÃÏ¶è¥·¥ê¡¼¥ºÂè2Àï¤ÎÁ°Æü²ñ¸«¤Ç¸ý¤Ë¤·¤¿¤â¤Î¡£ÍâÆü¤Î»î¹ç¤Ç¤Ï¸ÀÍÕÄÌ¤ê¡¢9²ó1¼ºÅÀ¤È¤¤¤¦¸«»ö¤Ê¹¥Åê¤Ç¾¡Íø¤òµó¤²¤¿¡£
¡¡Í¸À¼Â¹Ô¤È¤Ê¤Ã¤¿¡ÈÌ¾¸À¡É¤ËÃíÌÜ¤·¤¿¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥¢¥Ñ¥ì¥ë¤ò¼ê¤¬¤±¤ëÊÆ´ë¶È¡ÖRotoWear¡×¤¬ÁáÂ®¡¢ºîÀ®¡£Æ±¼Ò¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¤Ç¤Ï°ìÈÌ¤Ë¤â30¥É¥ë¡ÊÌó4000±ß¡Ë¤ÇÈ¯Çä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëT¥·¥ã¥Ä¤Ë¡¢¸½ÃÏ¥Õ¥¡¥ó¤â¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤ÇÈ¿±þ¤·¤¿¡£
¡ÖLosing isn¡Çt an option¤ÎT¥·¥ã¥Ä¤¬Íß¤·¤¤¡ª¡×
¡ÖT¥·¥ã¥Ä¤ÎÄÌ¤ê¤À¡£Éé¤±¤ë¤ï¤±¤Ë¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤¡×
¡Ö¡ÉLOSING ISN¡ÇT AN OPTION¡É¡¡¥è¥·¤Î¸ÀÍÕ¡£Á´Éô¾¡¤Ã¤Æ¡ª¥«¡¼¥·¥ç¡¼¤â¡ª¥ì¥Ã¥Ä¥´¡¼¡¦¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡ª¡×
¡Ö¥¥±¤ÎT¥·¥ã¥Ä¤Ï¤É¤³¤ÇÇã¤¨¤ë¤Î¡©¡×
¡¡Â¾¤Ë¤âÆüËÜ¿Í¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¡Ö¥¥±¤è»³ËÜ¤¯¤óT¥·¥ã¥Ä¡¡¥«¥Ð¥ó¤ªÂ·¤¤¤À¤·ÃçÎÉ¤·¤À¤Í¡×¡Ö¥¥±¤ÎT¥·¥ã¥Ä¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¸ÀÍÕ¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¡ÊTHE ANSWERÊÔ½¸Éô¡Ë