副都心を経由し大宮〜横浜を結ぶ

「乗りものニュース」では、2025年10月8日（水）から10月15日（水）にかけて、読者アンケートを実施。便利だと思う鉄道の「直通運転（乗り入れ）」や、「復活してほしい直通運転」「今後、直通運転してほしい路線」などについて意見を募集しました。

【アンケート結果】これが湘南新宿ライン・上野東京ラインが便利な理由です（画像）

「便利だと思う直通運転」としては、「上野東京ライン」と「湘南新宿ライン」の東海道線・宇都宮線・高崎線・常磐線・横須賀線直通に関する意見が多く寄せられ、合計で42票を集めました。

2001年に開通した湘南新宿ラインは、「埼玉、神奈川方面から東京副都心への乗り換えなしを実現した」（20代・男性・近畿在住）、宇都宮線・高崎線から池袋駅・新宿駅を通り、東海道線・横須賀線まで直通する運転系統の通称です。

この湘南新宿ラインは、「宇都宮線〜横須賀線直通系統」と、「高崎線〜東海道線直通系統」に分かれており、原則として戸塚〜西大井間は横須賀線と、大崎〜池袋間は埼京線と線路を共用しています。

「横浜在住だったこともあり、都内（新宿池袋方面）を経由して大宮以北まで乗り換えなしで行けるのは結構な衝撃だった」（50代・男性・首都圏在住）

「これで湘南方面や北関東方面から乗り換えなしでアクセスできる駅が増えた」（10代・男性・首都圏在住）

「23区西部から埼玉北部方面への移動が格段にスムースになった」（男性・首都圏在住）

乗り換えの利便性に関して具体的に、「（高崎線沿線から）乗り換えなしで横浜に行けるので、新幹線を利用するより楽」（40代・男性・北関東在住）、「（宇都宮方面から）接続がよければ東北新幹線と埼京線を乗り継ぐより便利」（50代・男性・北関東在住）といった意見も挙がりました。

さらに、「南北の行き来が圧倒的に楽になった。平行して走る山手線も空いた」（50代・男性・首都圏在住）といったように、湘南新宿ラインの開通は山手線や埼京線の混雑緩和が目的でした。

当時、私鉄各社が相次いで相互直通運転を開始し、東京・神奈川・埼玉を結ぶ交通ネットワークを拡充していたこともあり、JR東日本として新宿方面への直通を実現した背景には、こうした競争環境への対抗策という側面もあったとされています。

場合によっては新幹線よりも早いなんてことも!?

2015年に開通した「上野東京ライン」は、宇都宮線・高崎線・常磐線から上野駅・東京駅を経由し、東海道線まで直通して走る運転系統の通称です。上野駅止まり、東京駅止まりだったこれらの列車が走る上野−東京間の線路が2015年に開通したことで、直通運転が始まりました。



上野東京ラインではE531系が使用されることも（画像：写真AC）



「東京駅での乗換解消と混雑解消」（50代・男性・首都圏在住）

「東北線と東海道線がつながったことで山手線の混雑が少しらくになった」（30代・男性）

「並行する山手線、京浜東北線、千代田線の混雑が緩和されてるのを身を持って体験したから」（20代・男性・近畿在住）

湘南新宿ラインの開通後、山手線西側の混雑は緩和された一方で、東側の混雑は依然として深刻でした。上野東京ラインは山手線や京浜東北線の混雑率を大幅に減少させる効果をもたらしました。

「東海道新幹線にそのまま乗れる、山手線乗る時間が減る」（20代・男性・首都圏在住）

「新幹線の遅れがあった時に東京上野ラインの方が早かった」（50代・男性・首都圏在住）

「大宮駅から乗車して上野駅での乗り換えが無くなり東京駅へ行くのが楽になった」（50代・男性・首都圏在住）

「上野駅での京浜東北・山手線への乗り換えが無くなった。特に上野駅の低いホームに着く列車だったら地獄だった」（30代・男性・首都圏在住）

乗り換えが解消されたことだけでなく、京浜東北線の「快速」のさらに快速的な機能を果たしている点も評価されています。

一方で、湘南新宿ラインと上野東京ラインは、「大宮〜赤羽間では停車駅の違いこそあれ並走し、赤羽から先は山手線の東西に分かれて横浜で再び合流し、横浜〜戸塚間も走行する線路が違う（湘南新宿ラインは横須賀線、上野東京ラインは東海道線を走行）」という独特な運転形態や、同じ車両を使用していることによる“見分けづらさ”を指摘する声もあります。

とはいえ、「乗り換え・乗り継ぎに要する時間を考慮せずに到着時間がわかる（所要時間が簡単に計算できる）」（50代・男性・首都圏在住）、「生活圏を広く持てる」（30代・男性・首都圏在住）といった意見からは、湘南新宿ラインと上野東京ラインが人々の行動範囲を大きく広げ、定着していることがうかがえます。