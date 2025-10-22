アイアップが展開する「.POUCH（どっとポーチ）」のショルダーショートに「ミッフィー ボアシリーズ」が新発売。

もこもこのボア生地でできた「ミッフィー」のショルダーポーチがかわいい、秋冬にぴったりのグッズです☆

アイアップ どっとポーチ ショルダーショート「ミッフィー」ボアシリーズ

発売日：2025年12月中旬予定 ※アイアップ公式オンラインストアでは予約受付中

カラー：全2種類（アイボリー・グレー）

サイズ：本体・約H195×W145×D30mm／紐の長さ・約120cm

発売元：株式会社アイアップ

アイアップの展開する人気シリーズ「.POUCH（どっとポーチ）」のショルダーショートに、新作「ミッフィー ボアシリーズ」が登場。

もこもこのボア生地でできた「ミッフィー」が可愛いショルダーポーチは、スマートフォンやミニ財布などが入る便利なサイズ感です！

カラーはアイボリーとグレーの2色展開で、秋冬のちょっとしたお出かけに使いたくなるデザイン。

「ミッフィー ボアシリーズ」は、どっとポーチ ミッフィー ショルダーショート」のほかに、ぬいぐるみ起き上がりこぼし「ぬいコロン」も展開されます。

おそろいの素材感で、おでかけにもお部屋にもぴったりなシリーズです☆

もこもこボア生地で秋冬のお出かけに使いたくなる、「ミッフィー」デザインのショルダーポーチ。

アイアップのどっとポーチ ショルダーショート「ミッフィー」ボアシリーズは、2025年12月中旬に全国販売予定です！

Illustrations Dick Bruna Ⓒ copyright Mercis bv,1953-2025 www.miffy.com

※掲載画像はすべてイメージです

