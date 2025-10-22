マイケル富岡、同時に交際していた最大人数にスタジオ騒然「1対1だとありあまるエネルギーが」
タレントのマイケル富岡が、きょう22日放送のABCテレビ『これ余談なんですけど…』（後11：25 ※関西ローカル）に出演し、複数の女性と交際していた過去を明かす。
【動画】マイケル富岡の宣言に爆笑するかまいたち・濱家隆一
かまいたち（山内健司、濱家隆一）とスペシャルなゲストが、気になるトピックから生まれる「余談」セッションを楽しむトークバラエティ。今夜は、石田純一、富岡、リリー（見取り図）、福田麻貴（3時のヒロイン）が来店。芸能界屈指のモテおじたちが独自の恋愛術を明かす。
富岡は「中学で初恋をした頃は1対1の付き合いをしていたが、ある時、1対1だとありあまるエネルギーがある」ことに気づき、「学校内で2、3の子と付き合っていた」と告白する。「自分の場合、めちゃくちゃLOVE排気量が高いため、数人とお付き合いできるパワーを持っている」が、相手を悲しませないため、複数の女性と付き合っていることを最初からオープンにしていると説明する。
富岡がこれまで同時に交際した女性は「MAX12名」と明かすと、スタジオは騒然となる。全エアラインのCAと同時交際していた時のスケジューリング方法や、フライトが変更になった時の苦労話を語ると、山内は「管制塔の動きをしてる」と感心してしまう。
リリーは「おじさんに勇気を与える話」として40歳を過ぎてから自身に起きた変化を吐露。石田と富岡は恋愛に奥手になっている若者にメッセージを贈る。福田は最近男性のギャップにキュンとしたエピソードを明かすが、男性陣からの反論が相次ぐ事態に。
