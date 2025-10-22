◇女子ゴルフツアー NOBUTA GROUPマスターズGCレディース（2025年10月22日 兵庫県 マスターズGC＝6562ヤード、パー72）

賞金総額2億円のビッグトーナメント「NOBUTA GROUPマスターズGCレディース」はあす23日から4日間、兵庫県のマスターズGCで開催される。

今季から米ツアーを主戦場とする岩井千怜（23＝Honda）はプロアマ戦で最終調整。「毎年優勝したい気持ちで来ている。今週も優勝したい気持ちで臨みます」と意気込んだ。

前週韓国で行われたBMW女子選手権を終え、すぐの帰国となるが、「（移動は）全然苦にならないです」と話す。韓国滞在中はチゲなど現地の料理を楽しみ、「全部美味しかった」と笑顔を見せた。世界中を飛び回る中でも、忘れられない日本での料理は「明愛が作ってくれた納豆パスタ」。先月帰国した際に作ってもらい、「1番美味しいって感じた。それを越える料理が未だにない」と絶賛した。

昨年大会は4位。2位に入った姉の明愛とそろって上位でフィニッシュした。「優勝したいし、ファンの皆さんに“私たち元気にやっています”っていうのをゴルフを通して伝えていけたらいい」と語った。