女優の市毛良枝（75）が22日放送のテレビ朝日「徹子の部屋」（月〜金曜後1・00）に出演。100歳で亡くなった母の介護について振り返った。

司会の黒柳徹子から「誰かを介護している時間が長いって？」と振られた市毛は「そうですね、親が年取って産んでる子ですからしょうがないですけどね。父の時は2カ月で短かったんですけど、考えたら父の時から始まって母の介護をしてという感じで。（期間は）足かけ13年です」と話した。

「介護っていうのはつらい時も多い？」との質問に、市毛は「そうですね。最初のうちやっぱり一生懸命なりすぎて、なんとか頑張ってやらなきゃと思ったり、その家にいたいだろうと思うからとにかく家にいさせてあげるようとかって思って、ちょっと私も頑張りすぎたような気もして」と回顧。

「ある時泣いたんですって？」と言葉にも「そうなんです。やや介護うつっぽい状態だったかなと思うんですけど」と市毛。「病院の方たちが皆さん、私をどうも心配してたらしくて。ナースの方がいきなり寄ってこられて、で、いろいろと“どんな生活されてますか？”とかって話しかけられて。で、“90（歳）過ぎたお母様とまさか同じもの召し上がったりしてないですよね”って聞かれて、“同じものどころか食べさせて自分は食べられないで出かけたりしてたんで”って言ったら、その方が“90過ぎたお母様は何を召し上がろうと、例えばもうその体に悪いって言われているものを食べたところで、楽しければいいんです。好きなものを食べて楽しく終わられた方がいいじゃないですか”“でも、あなたが同じことをやってたら、あなたが先に死んじゃいますよ”って言われて。ああ、完全に図星だと」と苦笑した。

「図星でした。そうしたらその方が“ソーシャルワーカーと話しませんか”って。で、ソーシャルワーカーの人との面談を申し込んで話してたら、1時間ぐらいの約束だったと思うんですけども、2時間、3時間近く経ったと思う。（話を）聞いてくださって。で、その間ずっとボロボロボロボロ泣いていて。その泣いている自分に気がついて“これは私おかしいな”って思ったんです。日常のことを聞かれているだけなんですけど、それでもこんなに涙が出ちゃうっていうのは、心が絶対普通じゃないなと思ったものですから」と話した。

すると「病院中の人があなたを心配している。病院中のスタッフが、あなた本人を心配してます。ご家族ではないです」とも言われたそうで「私は人の役に立っていると思ってたら、人に心配される人間になっていたってなって。これはちょっと自分の生活をちゃんとしてないとダメだなっていうのもありましたし、自分自身が年齢的にも役者としても中途半端な年齢に達していたので、役者の仕事って、いくら年をとってもあるとは言われても、仕事自体は減っていくのは仕方ないこと。ある種、納得はしてたんですけど、こんなに母のことに頑張って関わってしまって、社会とも途切れてしまったら、本当に私、誰とも繋がれなくなって、立っていられる場所がなくなるんだと思って」とした。

これを機に、介護は知人などに手伝ってもらうようにしたといい、「自分の時間をとにかくまず大事にしようっていうことを考えて、で、手伝ってもらえる人を見つけたりとか、あとは国の制度なんかも使わせてもらって、ショートステイしてもらうとか、いろんなことを網羅しながら。そしてやっぱり基本的に介護施設とか、ヘルパーさんとかっていうのは、そのことで知り合っているので、母が死んでしまうと途切れちゃうんですね。でも私はおかげさまでいろんな人に助けてもらったおかげで、その人たちが結構この数年、逆に私を支えてくれてたりして。親戚のように残ってくれたんで」と感謝。「やっぱり“助けて”って言うのはすごく大事だなと思って。割とどこででも言ってました。“私、今、困ってるんですけど”って」と話した。