¡¡¡Ú¥¢¥ó¥¿¥Ê¥Ê¥ê¥Ü¶¦Æ±¡Û¥¢¥Õ¥ê¥«¤ÎÅç¹ñ¥Þ¥À¥¬¥¹¥«¥ë¤Ç¥¯¡¼¥Ç¥¿¡¼¤ò¼çÆ³¤·¡¢»ÃÄêÂçÅýÎÎ½¢Ç¤¤òÀë¸À¤·¤¿·³¤Î¥ß¥«¥¨¥ë¡¦¥é¥ó¥É¥ê¥¢¥Ë¥ê¥ÊÂçº´¡Ê52¡Ë¤Ï21Æü¡¢¶¦Æ±ÄÌ¿®¤ËÂÐ¤·¡¢ZÀ¤Âå¤Î¥Ç¥â¤ò·Àµ¡¤È¤·¤¿¸¢ÎÏ¾¸°®¤òÀµÅö²½¤·¤¿¡£»ÃÄêÀ¯¸¢¤Ë¡Ö¼ã¤¯Í¥½¨¤Ê¿Íºà¤¬É¬Í×¡×¤È¤·¡¢ZÀ¤Âå¤Î³ÕÎ½µ¯ÍÑ¤ò»ëÌî¤ËÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ÈÉ½ÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡¼óÅÔ¥¢¥ó¥¿¥Ê¥Ê¥ê¥Ü¤ÎÂçÅýÎÎÉÜ¤ÇÃ±ÆÈ²ñ¸«¤·¤¿¡£·³¤¬14Æü¤Ë¸¢ÎÏ¾¸°®¤òÈ¯É½¤·¤¿¸å¡¢ÆüËÜ¥á¥Ç¥£¥¢¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ï½é¤á¤Æ¡£¹ñ¤ÎÉÏº¤¤Î¾õ¶·¤¬¡Ö´íµ¡Åª¤À¡×¤È¤·¡¢¼çÍ×±ç½õ¹ñ¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¢¤ëÆüËÜ¤Ë¡Ö»Ù¤¨¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤ÈÍ×Ë¾¡£À¯ÊÑ¤ËÈ¼¤Ã¤Æ»Ù±ç¤òÄä»ß¤·¤Ê¤¤¤è¤¦µá¤á¤¿¡£
¡¡9·î²¼½Ü°Ê¹ß¡¢ËýÀÅª¤ÊÄäÅÅ¤äÃÇ¿å¤ËÈ¿È¯¤¹¤ë¼ã¼Ô¤Î¥Ç¥â¤¬·ã²½¤·¤Æ¼£°ÂÉôÂâ¤È¾×ÆÍ¡¢20¿Í°Ê¾å¤¬»àË´¤·¤¿¡£¥é¥ó¥É¥ê¥¢¥Ë¥ê¥Ê»á¤Ï¡¢·³¤Î°ìÉô¤òÎ¨¤¤¤Æ²ðÆþ¤·¤¿ÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÈá»´¤Ê¾õ¶·¤Ë¹³µÄ¤¹¤ë¿Í¡¹¤¬·â¤¿¤ì¡¢Â¿¤¯¤ÎÌ¿¤¬Ã¥¤ï¤ì¤¿¡£µß¤¦¤¿¤á¤ËÎ©¤Á¾å¤¬¤Ã¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¡£¡ÖºÛÈ½½ê¤¬¸¢ÎÏ¤Î°Ü¹Ô¤òÇ§¤á¤¿¡×¤È¤·¤Æ¡¢À¯ÊÑ¤Ï¹çË¡¤À¤È¼çÄ¥¤·¤¿¡£