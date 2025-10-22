話題のニュウマン高輪、迷ったらココ行って！28Fのレストラン街は、ランチも景色も最高のスポットだよ
2025年9月12日（金）にオープンした、高輪ゲートウェイ駅直結「ニュウマン高輪」にはもう行きましたか？
ルミネ史上最大の約200店舗を展開するショッピングモールで、丸一日あっても足りないくらい、大注目のお店が勢ぞろいしていますよ。
今回は、ニュウマン高輪に行くなら、マストでチェックしてほしい28Fにあるレストラン街について、実際に行ったエディターがご紹介します。これからニュウマン高輪へ行く前にぜひチェックしてみて。
新オープン施設「ニュウマン高輪」の28Fがおしゃれすぎ…
ニュウマン高輪の28Fは、洋食から和食、スイーツまで豊富な飲食店がラインナップするレストラン街です。
一つひとつのお店が隠れ家のように佇んでおり、まるで誰かの別荘に迷い込んだような感覚が味わえますよ。
このホテルライクな休憩スペースは、櫓の空間をイメージして制作されたのだとか。
順番待ちの合間や食事後の小休憩に、ぜひ立ち寄ってみてくださいね。
食事利用以外にも訪れたくなる空間・音楽・庭園の演出
通路に生い茂る木々と緑いっぱいの空間は、歩いているだけでも癒されます。
包まれるような音響も魅力的で、つい都心にいることを忘れてしまいそうですよ。
さらに静かで落ち着く、展望テラス付きの庭園があります。
地上約150mのデッキは昼と夜で表情が変わるので、どちらも堪能したくなってしまうかも。
写真映えすると話題「LOOPS」の 料金や混雑度は？
店内を上から撮る画が映えると話題の「LOOPS（ループス）」。気になってはいるけれど、大人の雰囲気でまだ入ったことがない人もいるのでは。
そんな「LOOPS」では、1000円台で見た目もかわいくて満足度の高いプレートランチを楽しめます。
エディターが訪れたのは休日のお昼頃でしたが、混雑で1時間以上は並びました。
平日でも混雑が予想されるので、時間に余裕を持って訪れてみてくださいね！
また、映えると人気の店内上からの写真を撮るには、1つ上の階に上る必要があります。
エスカレーターがあるので、訪れた際はぜひ29Fから写真を撮ってみてください。
LOOPS
場所：ニュウマン高輪 LUFTBAUM 28階
営業時間：Lunch 11:00〜16:00／Cafe 16:00〜18:00／Dinner&Bar 18:00〜23:00（フードL.O 21:30／ドリンクL.O 22:00）
定休日：施設に準ずる
公式Instagram： ＠loops_tgw
新設のニュウマン高輪、28Fはマストで行って！
今回は、高輪ゲートウェイ駅直結の「ニュウマン高輪」28Fについてご紹介しました。
気になっていたけれど、どんなお店があるのか知らなかったという方は、ぜひ参考にしてみてくださいね。
ルミネ史上最大の約200店舗を展開するショッピングモールで、丸一日あっても足りないくらい、大注目のお店が勢ぞろいしていますよ。
今回は、ニュウマン高輪に行くなら、マストでチェックしてほしい28Fにあるレストラン街について、実際に行ったエディターがご紹介します。これからニュウマン高輪へ行く前にぜひチェックしてみて。
ニュウマン高輪の28Fは、洋食から和食、スイーツまで豊富な飲食店がラインナップするレストラン街です。
一つひとつのお店が隠れ家のように佇んでおり、まるで誰かの別荘に迷い込んだような感覚が味わえますよ。
このホテルライクな休憩スペースは、櫓の空間をイメージして制作されたのだとか。
順番待ちの合間や食事後の小休憩に、ぜひ立ち寄ってみてくださいね。
食事利用以外にも訪れたくなる空間・音楽・庭園の演出
通路に生い茂る木々と緑いっぱいの空間は、歩いているだけでも癒されます。
包まれるような音響も魅力的で、つい都心にいることを忘れてしまいそうですよ。
さらに静かで落ち着く、展望テラス付きの庭園があります。
地上約150mのデッキは昼と夜で表情が変わるので、どちらも堪能したくなってしまうかも。
写真映えすると話題「LOOPS」の 料金や混雑度は？
店内を上から撮る画が映えると話題の「LOOPS（ループス）」。気になってはいるけれど、大人の雰囲気でまだ入ったことがない人もいるのでは。
そんな「LOOPS」では、1000円台で見た目もかわいくて満足度の高いプレートランチを楽しめます。
エディターが訪れたのは休日のお昼頃でしたが、混雑で1時間以上は並びました。
平日でも混雑が予想されるので、時間に余裕を持って訪れてみてくださいね！
また、映えると人気の店内上からの写真を撮るには、1つ上の階に上る必要があります。
エスカレーターがあるので、訪れた際はぜひ29Fから写真を撮ってみてください。
LOOPS
場所：ニュウマン高輪 LUFTBAUM 28階
営業時間：Lunch 11:00〜16:00／Cafe 16:00〜18:00／Dinner&Bar 18:00〜23:00（フードL.O 21:30／ドリンクL.O 22:00）
定休日：施設に準ずる
公式Instagram： ＠loops_tgw
新設のニュウマン高輪、28Fはマストで行って！
今回は、高輪ゲートウェイ駅直結の「ニュウマン高輪」28Fについてご紹介しました。
気になっていたけれど、どんなお店があるのか知らなかったという方は、ぜひ参考にしてみてくださいね。