10月22日までに、俳優の高橋克典がアメーバオフィシャルブログを更新。16歳の息子と共にスキーシーズンに向けた準備を行う様子を公開し、ファンから反響を呼んでいる。

20日、高橋は「シーズン準備」と題してブログを更新すると、助手席に座る息子の姿と共に、「よだれが出そうな中国キャンプが組まれているのに、 学校の用事と重なったからと涙を飲んで。」と綴り、息子が海外でのスキー合宿に参加できなかったことを明かした。

それでも、「できる範囲で精一杯。」と前向きな言葉を添えて、「インソール屋さん？ブーツカスタム屋さん？ ま、とにかくブーツの調整。」と、ブーツ調整のための店舗でフィッティングを受ける息子の後ろ姿などを公開。さらに、父子揃ってスキー用具のメンテナンスを行ったことも報告していた。

この投稿に対して、ファンからは、「横顔が克典さんソックリ」「イケメン」「克典さんの後ろ姿にそっくりでビックリ」「やはりたたずまいは父親譲りで素敵」「りっぱな好青年になりましたね」「後ろ姿が凛々しい」などの声が寄せられている。