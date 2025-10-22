マルハニチロは、冷凍食品「WILDish」シリーズから韓国版「唐辛子ツナ炒飯」を、12月上旬から、公式オンラインショップ「マルハニチロダイレクト」ならびに一部小売店で、数量限定発売する。

WILDishシリーズは個食型フィルム包装容器を採用し、フードロス削減・プラスチック使用量削減など環境への配慮と、簡便調理や個食ニーズなど世界的なトレンドに対応した冷凍米飯シリーズ。2019年の発売以来、多くの消費者に支持を得ている。

今回、11月上旬からのWILDish「唐辛子ツナ炒飯」の韓国での発売を記念して、現地と同じ味付けの韓国版「唐辛子ツナ炒飯」を日本国内でも数量限定で発売する。

同商品は、韓国の缶詰ツナ市場での売上No.1（出典：2021年5月〜2024年4月Nielsen Korea調査基準）メーカーであるDongwon社のロングセラー商品「Dongwon唐辛子ツナ」を12.3％（仕込み時）配合し、唐辛子パウダーとローストガーリックオイルを加えて、本場韓国でも親しまれる旨辛い味付けに仕立てた。

9月に発売したコラボレーション商品第1弾の日本版「唐辛子ツナ炒飯」とあわせて、唐辛子ツナの刺激的な辛さが特長の韓国版と、コチュジャンの甘辛さで食べやすく仕上げた日本版、2つの異なるおいしさの食べ比べも楽しんでほしいという。

商品特長は、韓国Dongwon社の「Dongwon唐辛子ツナ」を12.3％（仕込時）使用している。韓国料理でよく使用されるローストガーリックオイルで香ばしさを加え、さらに唐辛子パウダーで辛さをアップさせて、本場韓国の味わいを再現した炒飯となっている。具材に「Dongwon唐辛子ツナ」・卵・青ねぎ・じゃがいも、コーンを使用し、同社独自の「あおり炒め製法」で香ばしくパラッとした食感に仕上げた。「この袋が皿になる！」がコンセプトの、電子レンジ調理後、袋のまま食べることができるスタンディングパッケージとなっている。

［小売価格］オープン価格

［発売日］12月上旬

マルハニチロ＝https://www.maruha-nichiro.co.jp