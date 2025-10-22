なか卯が展開する丼ぶりと京風うどんの「なか卯」は、10月29日午前11時から、華やかな見た目とお値打ち感で毎年好評を得ている「天然いくら丼」を今年も販売する。

「天然いくら丼」は、大粒の天然いくらをたっぷりと盛り付けた贅沢な味わいの商品とのこと。

粒の大きないくらを使用することに加え、並盛のいくらの量を昨年から増量。プチプチと弾ける食感や濃厚な旨みをより一層堪能できる商品に仕上げている。口いっぱいにあふれるいくらの旨みにごはんが進むこと間違いなしだとか。宝石のような鮮やかなオレンジ色の見た目にも注目してほしいという。

サイズは、“小盛”や“並盛”に加え、“ごはん大盛”、並盛の2倍の量のいくらを盛り付けた“豪快盛”を用意しているので、好みに合わせて選べる。大粒のいくらをドーンと豪快にのせた丼ぶりは、自分へのごほうびとしてはもちろんのこと、家族や友人とのひとときにもぴったりとなっている。

ぜひこの機会に、近くのなか卯の店舗や家庭で、大粒いくらを口いっぱいに味わえる「天然いくら丼」を食べてほしい考え。

［小売価格］

小盛：980円

並盛：1780円

ごはん大盛：1870円

豪快盛：2980円

（すべて税込）

※当日分の食材がなくなり次第、販売を終了

※販売終了時期は未定

※持ち帰りが可能

※一部店舗は価格が異なる

※444店舗で販売予定（10月22日時点）

［発売日］10月29日（水）

なか卯＝https://www.nakau.co.jp