青山商事は、長年培ったメンズテーラードの知見を生かしたこれまでにない全世代向け新シリーズ「みんなのスーツ」メンズスタイルを、11月1日から「洋服の青山」全店、「スーツスクエア」全店および、公式オンラインストアで発売する。

これまでその時代に合わせながらさまざまな商品を開発してきたが、今回は“すべての人に、似合うスーツを。”コンセプトに、全世代向け新シリーズ「みんなのスーツ」を企画した。「みんなのスーツ」は、すべての人が手に取りやすい価格帯、どのようなシーンでも気軽に着用でき、良質できちんと見えするスーツとなっている。また、ビジネスウェア事業の柱である「洋服の青山」と「スーツスクエア」で同じ商品を取り扱うなど、これまでにない新企画となっている。





メンズスタイルは、かっちりとテーラード見えしながらも着用すると軽く、そして柔らかいといった特長がある。昨今、ビジネスウェアに求められるリラックス感ときちんと感を兼ね備えた、いわゆる「みんなが求めている」スーツを具現化させた。長年培ってきたメンズテーラードの知見を生かし、生地の組織と糸によって色柄を表現している他、毛芯などの付属物を省きながらも、立体感を生む本格的な仕様はスーツを数多く作り続けてきた同社ならではの技術となっている。品質もさることながら、価格は1万2980円（税込）と圧倒的なコスパを実現した。

［小売価格］1万2980円（税込）

［発売日］11月1日（土）

青山商事＝https://www.aoyama-syouji.co.jp