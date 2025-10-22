米サウスカロライナ州のハンバーガー店で、25歳のシングルマザーが店舗をたった1人で切り盛りする様子が撮影され、SNSで大きな話題となった。しかし動画が全米に拡散し同情が集まると、店側は彼女を解雇。子育てのための遅刻が理由だったというが、ネット上で非難が殺到している。幸運にも彼女には支援サイトを通じて2000万円を超える寄付が集まったが、働くシングルマザーの厳しい現実を浮き彫りにした――。

■バーガー店員の“ワンオペ”動画が話題に

7月6日、米サウスカロライナ州コロンビアのバーガーキングで、ある光景が撮影された。

店内にいる従業員は、若い女性が1人だけ。夕方のピークタイムにもかかわらず、この女性従業員は調理場とレジを行き来しながら、フライドポテトを揚げ、ハンバーガーを作り、チキンサンドイッチを調理し、注文の袋詰めまですべてを1人でこなしている。

撮影したのは、客としてたまたま店舗を訪れたデジャさん。動画では、「彼女はフライドポテトを作って、バーガーを作って……、全部1人でやっている」と驚いた様子で語り、「誰か助けに入ってあげて」とキャプションで訴えた。

動画はソーシャルメディアで大きな議論を呼び、さらには米有力紙のワシントン・ポスト紙や、NBC系列が全米放送する朝の情報番組『トゥデイ』など、各種メディアが取りあげる事態となった。

ワンオペをこなした女性従業員は、25歳のニキア・ハミルトンさん。調理だけでなく、接客から清掃まですべてを1人で担当していたという。複数の店員で勤務していた時間も含めると、実に12時間以上働き詰めという過酷な状況だった。

この動画はティックトックに投稿されるとすぐに拡散し、視聴者からは店舗への怒りとハミルトンさんへの同情の声が上がった。

■1人であらゆる店舗業務をこなした

「従業員の1人が急に辞めてしまい、代わりに来られる人が誰もいなかったんです」と、ハミルトンさん。フォックス系列の地元メディアWACHの取材に応じ、この日の状況を詳しく語った。

「だから1人で働いて、1人で閉店作業もしなければなりませんでした」

彼女が担当した業務は多岐にわたる。「皿洗い、仕込み、床掃除、フロントカウンター、ドライブスルー」のすべてを1人でこなさなければならなかった。

同メディアによると、彼女は普段から12時間以上のシフトをこなしている。3人の子どもを養うためには、どんなに過酷でも働き続けるしかなかったという。

WACHが取材に訪れた前日も、ハミルトンさんは再び1人で閉店作業を行っていた。「昨夜もまた1人で店舗をクローズしました。今日になって、やっとヘルプが来たんです。（朝の）11時から閉店の11時まで働いてくれます」と話す。一方で、「従業員がいないんです。もう誰も働きたがらない」と人手不足の深刻さを訴えた。

カナダのCTVニュースによると、ハミルトンさんが1人で店舗を運営していた時間は、3時間ほどだったという。バーガーキングは、複数の従業員でシフトを組む方針に反していたことを認めた。

動画がメディアで話題になると、バーガーキングは声明を発表。同社は「すべての直営店およびフランチャイズ店において、シフトごとに複数の従業員が勤務することを方針としている」と述べ、今回の事態を調査し必要な対応を取ると約束した。

■職場が改善されるどころか店をクビに

騒動を受けて慢性的な人手不足に対策が取られれば、ハミルトンさんの勤務はずいぶんと楽になっていたことだろう。しかし店舗は、彼女に対し冷酷な仕打ちに出た。

動画が拡散してからわずか1カ月後の8月8日、ハミルトンさんは涙ながらに新たな動画をティックトックに投稿。店舗から解雇された、と視聴者に告げた。

「バーガーキングは私をクビにしました。子どもたちのせいで遅刻したからって」と語り、「（私にとっては）子どもたちが最優先。会社はベビーシッター代も何も払ってくれないのに」と、子育てのためやむを得ない遅刻だったと訴えた。

海を越えて英インディペンデント紙なども取りあげたこの動画で、ハミルトンさんは子育てとの両立の難しさを語る。

彼女は2つの仕事を掛け持ちして家族を支えていたが、子育てとダブルワークとの板挟みに陥っていた。「もう頭がおかしくなりそう。子どもたちのためにずっと頑張ってきたけれど、こんなことは続けていられない」と心境を吐露。

自分の時間さえ持てない毎日は、まるでずっと悪魔がそばにいるような気分だった、とも語っている。

■過去にとらわれず雇ってくれた店長に尽くしたが…

実はハミルトンさんには、犯罪に手を染めてしまった過去がある。すでに罪を償ったとはいえ、職を探すのは容易ではない。だからこそ自分を雇ってくれたバーガーキングの店長に対しては、いつも感謝の気持ちを忘れなかった。

ハミルトンさんはWACHの取材に、「（罪の）記録があると、仕事を見つけるのは本当に難しいんです。でも神様の思し召しにより、彼女（店長）は私に仕事をくれました。だから彼女のためにと、ずっと踏ん張ってきたんです」と語っている。

しかし、動画が広く拡散された後のタイミングで、尽くしてきた店舗から解雇を告げられた。

過ちから立ち直り、真っ当な社会生活を再建する--。そのためには、再び悪事に手を染めずに済むよう、きちんとした収入源の確保が欠かせない。バーガー店でやっと得た仕事は、社会復帰への大切な一歩となるはずだった。しかし、独り奮闘する動画が拡散。思わぬ風の吹き回しにより、希望の道は絶たれてしまった。

バーガーキングの広報担当者は、「シフトごとに複数の従業員を配置するという方針が守られなかったことに失望している」とコメントした上で、「解雇はフランチャイズオーナーの決定である」と説明。

「さらに今回の件では、該当する人物が度重なる勤怠問題を起こしており、それにより解雇されたとフランチャイジー（店舗側）が説明している」と加えた。

ダブルワークと子育てに忙殺される彼女だけに、複数回遅刻していた可能性はあるだろう。それでもそれ以上に、誰も出勤したがらない店舗を、たった1人の勤務で支えた実績は確かだ。

解雇のタイミングからして、勝手に撮影された動画に対し、店側が彼女に責任を求めたとの見方も広がっている。

トゥデイは、ティックトックのコメント欄に集まった支援のメッセージを紹介。「彼女が店（の勤務体制）を暴露して話題になったから解雇したんだ」といった同情の声が殺到しているほか、「1人でバーガーキングを運営できたのだから、いつか自分の店を持つこともできると思うよ」などと寄り添うコメントも寄せられている。

■「解雇に憤りを感じる」支援の動きが広がった

どん底のハミルトンさんだったが、人々の反応は温かかった。解雇のニュースが米各種メディアで流れると、支援の輪が急速に広がった。

支援サイト「ゴー・ファンド・ミー（GoFundMe）」には、苦境のハミルトンさんを支援するページが登場。本人によるコメントとして書かれたプロジェクト紹介欄には、「25歳のシングルマザーで、2つの仕事を掛け持ちしています。ティックトックで話題になったばかりです。支援してくださる方がいれば、感謝します」というメッセージが掲載されている。

寄付金は10月21日現在、14万ドル（約2100万円）を超えている。ハミルトンさんはプロジェクトページにコメントを寄せ、「皆さんの支援に本当に感謝しています。こんな展開は予想していませんでしたが、皆さんを失望させないことを約束します」とより良い人生への一歩を誓った。

善意の25ドル（約3700円）を寄せたある支援者は、支援コメントで、「アメリカでは、一生懸命に働いた人々は、正当な扱いを受けるべきです」と言及。「バーガーキングがあなたを解雇したことに憤りを感じます。このお金があなたの元へ届き、お役に立てばと願っています」と綴った。

トゥデイによると、ハミルトンさんは寄付金を元手に、これまで綱渡りだった家族の生活、そして自分の将来計画の立て直しに着手できたという。

彼女は「人生に光が差しました」と目を輝かせる。「交通違反の罰金の支払いを済ませることができましたし、子どもたちを（家族向けウォーターパークなどのある）グレート・ウルフ・ロッジへ連れて行く旅行の計画を立てています。私たちはこれまで、どこにも（家族旅行に）行ったことがなかったんです」

■新たなビジネスで育児と両立目指す

もちろん、幸運にも掴んだ大切な資金を、いっときの贅沢ばかりに費すつもりはない。今後の安定的な収入を確保すべく、彼女は自身が運営する清掃ビジネスを立ち上げた。

さらには、自身の人生を誰よりも助けてくれた家族、すなわち母親にも、支援金で家賃を肩代わりするサプライズで恩返し。「皆さんが私を祝福してくれたから、私も母を祝福するんです」と言う彼女に、母親は感謝の涙をこぼした。

すべてのきっかけとなったのは、客としてあの夜、たまたまバーガーキングを訪れ、動画を撮影して話題を生んだ投稿者のデジャさんだ。ハミルトンさんはデジャさんとも連絡を取り合っており、感謝を忘れない。

米ABC 6によると、ハミルトンさんは地元の社会復帰支援団体の力を借りて、前科記録を正式に抹消できるよう、申請を試みている。悪夢のように多忙なワンオペが結果として解雇に繋がった散々な顛末だったが、ゆっくりと自身と子供たちの人生を立て直しつつある。

■年間80％近くが辞める異常な労働環境

子供たちを育てるために過酷な労働条件を生き抜き、多くの支援を受けて新たな人生を歩み始めた彼女の姿は、アメリカの人々に希望を与えている。

しかし、まだまだ不公平な労働環境に置かれている人々は多い。ハミルトンさんの事例は、低賃金の労働層、中でも子育てとの両立を試みる女性の困難な立場を浮き彫りにした。

ワシントン・ポスト紙は今回の一件を報じる中で、統計的にも育児の負担は女性により重くのしかかりがちだと指摘。幼い子どもを持つ25歳から44歳の女性では、育児をこなしながら仕事も続ける割合が、今年に入ってほぼ毎月のように減少しているという。

1月以降、アメリカでは20歳以上の女性21万2000人が仕事を辞めたり求職活動を諦めたりしており、特に黒人女性と25歳から34歳の女性で顕著に減少している。

ジョージタウン大学のチューピン・ユー准教授は同紙に対し、ファストフード店を含むレストラン業界では、労働者が勤務時間を自分で決められることがほとんどないと指摘する。

こうしたことから業界の離職率は異常な水準にあり、年間平均で75〜80％が辞めていくという。ファストフードではさらに高い。

■労働者を酷使するワンオペの改善を

また、フランチャイズの運営方式も、過酷な労働環境を生みがちだ。

ハーバード大学のダニエル・シュナイダー教授はワシントン・ポスト紙に、フランチャイズ店舗のオーナーがバーガーキングなど大手バーガーチェーンと交わす契約を解説。多くの場合、店舗運営のほぼすべてを本部側が示した形式に沿って実施する一方、「一般的に、何人の労働者を雇い、（給料として）いくら支払うかは、規定されていないのです」と説明する。

この方式が「本当に機能不全な」状況を生んでいるとシュナイダー氏は指摘。チェーン本部側としては、労働環境への直接的な責任が生じない。だが、オーナー側としては採算性を考慮すると、労働者を低賃金と厳しい勤務スケジュールで搾取する以外に、ほとんど道はない。

ハミルトンさんがワンオペの時間も含めて12時間以上も店舗を回し、それでも子育てのためのやむを得ない遅刻で解雇された、今回の出来事。たまたま動画に撮影され話題を呼んだが、これは彼女がたまたま遭遇した不幸な出来事という訳ではなく、アメリカの労働市場が抱える根深い問題を象徴しているとも言えそうだ。

日本でも過去に一部のチェーン店が、店舗業務を1人で担当させるワンオペを広く実施し、強盗対策など防犯面から大きな問題になったことがある。無理な業務を強いられる体力的な負担や、体調不良でも決して持ち場を離れることができない安全面での問題など、課題は多い。

立場の弱い労働者を無理な条件で酷使しがちな現状が、アメリカ以外も含めて大きく見直されるよう、改善が望まれる。

